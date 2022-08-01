'Kürtçe repertuvarım nedeniyle engellendim' diyerek Mardin Artuklu Üniversitesi’ni hedef gösteren Pervin Çakar'ın ücretli konseri için ücretsiz salon talep ettiği ortaya çıktı

Sanatçı Pervin Çakar, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde vermek istediği konserin, repertuvarında Kürtçe şarkılar bulunması sebebiyle üniversite yönetimi tarafından engellendiğini öne sürdü.

3 ay önce gerçekleşen olayı üniversite tercih döneminde duyurmayı tercih eden Pervin Çakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mayıs ayında konser vermek için Mardin Artuklu Üniversitesi konser salonuna dilekçe yazdık. Rektör gayet olumluydu. Daha sonra konser repertuarımı istediler. Repertuarımda Kürtçe eserlerin olması sebebiyle bana konser salonunu vermediler. Şehrimde konser veremememin hüznünü yaşıyorum.

Bir sanatçının repertuarında hangi diller var diye sorgulanmaz. Bu insanlık suçudur."

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ÜCRETSİZ SALONDA BİLETLİ KONSER VERMEK İSTEDİ

Pervin Çakar'ın konserine izin verilmemesinin sebebinin Kürtçe repertuvar olmadığı ortaya çıktı. Öğrenilen bilgiye göre, Pervin Çakar'ın konser vermek istediği üniversite içerisinde bulunan salonda ücretli konser verilmiyor. Üniversite yönetimi, Çakar'ın biletli konser istemesi sebebiyle bu talebine olumsuz yanıt veriyor.

OSMAN KAVALA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

İlk Kürtçe eğitimin verildiği Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Kürtçe şarkıların söylenmesine engel olunduğunu iddia eden Pervin Çakar'ın sosyal medya hesabından Gezi Parkı kalkışmasının planlayıcısı ve finansörü olan tutuklu Osman Kavala'ya destek olduğu paylaşımlar ortaya çıktı. Çakar'ın Kavala için "Ona her zaman minnettarım. En büyük destekçimdi" ifadelerini kullandığı görüldü.

BAHAR ŞENLİKLERİNDE KÜRÇE ŞARKILARIN SÖYLENDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan üniversite içerisinde Kürtçe şarkı söyleyemediğinden yakınan Pervin Çakar'ın paylaşımının altına bırakılan bir görüntü dikkat çekti. Üniversitenin öğrencisi olduğunu belirten bir sosyal medya kullanıcısı, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde bahar şenlikleri sırasında Kürtçe şarkıların söylendiği anları paylaştı.

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