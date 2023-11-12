LGBT sapkınlığının yeni adresi fuarlar oldu: EXPO'daki skandal görüntüye tepki yağdı

Daha önce terör örgütü PKK’ya müzahir yayın ve kitapları satışa sunduğu için tepki çeken İBB iştiraki Kültür A.Ş.’ye bağlı İstanbul Kitapçısı, bu kez de LBGT yayınları ile gündemde. İstanbul Kitapçısı, LBGT propagandası yapan dergi ve kitapları satış listesine ekledi.