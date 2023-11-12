LGBT sapkınlığının yeni adresi fuarlar oldu: EXPO'daki skandal görüntüye tepki yağdı

LGBT sapkınlığının yeni adresi EXPO oldu
Aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığı bu kez de fuarlara sıçradı.
Binlerce çocuğun ziyaret ettiği Kahramanmaraş'taki EXPO 2023'te LGBT paçavrasının renklerinden oluşan şemsiyelerle donatılmış gökyüzü ve palyaçoya giydirilmiş kıyafet büyük tepki çekti.
Paçavranın renklerinden oluşan dekorasyon kaldırılmıştı
Daha önce yine EXPO fuarında LGBT paçavrasının renkleri kullanılmış, vatandaşların ve dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın müdahalesiyle kaldırılmıştı.
Aynı görüntünün Kahramanmaraş'taki EXPO 2023 Kitap Fuarında ortaya çıkması ve en çok çocukların dikkatini çekecek olan palyaço kıyafetinde yer alması büyük tepki çekti.