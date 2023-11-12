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LGBT sapkınlığının yeni adresi fuarlar oldu: EXPO'daki skandal görüntüye tepki yağdı

Aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığı EXPO'ya da sıçradı. 2021 yılında Hatay'da düzenlenen EXPO Kitap Fuarı'ndaki LGBT renkleri büyük tepki çekmiş ve paçavranın renklerinden oluşan dekorasyon kaldırılmıştı. Aynı skandal görüntü bu kez de Kahramanmaraş'taki EXPO Kitap Fuarı'nda görüldü. Sapkınlığın paçavrasının renklerinden oluşan palyaço kıyafeti ve şemsiyelerle donatılmış gökyüzü büyük tepki çekti.

17:27 - 12/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
LGBT sapkınlığının yeni adresi EXPO oldu

LGBT sapkınlığının yeni adresi EXPO oldu

Aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığı bu kez de fuarlara sıçradı.


Binlerce çocuğun ziyaret ettiği Kahramanmaraş'taki EXPO 2023'te LGBT paçavrasının renklerinden oluşan şemsiyelerle donatılmış gökyüzü ve palyaçoya giydirilmiş kıyafet büyük tepki çekti.

Paçavranın renklerinden oluşan dekorasyon kaldırılmıştı

Daha önce yine EXPO fuarında LGBT paçavrasının renkleri kullanılmış, vatandaşların ve dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın müdahalesiyle kaldırılmıştı.

Aynı görüntünün Kahramanmaraş'taki EXPO 2023 Kitap Fuarında ortaya çıkması ve en çok çocukların dikkatini çekecek olan palyaço kıyafetinde yer alması büyük tepki çekti.



#LGBT
#EXPO
#Kahramanmaraş
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