Gündem Mağdurlar harekete geçti FOY Tokenin reklamını yapan isimler hakkında soruşturma başlatıldı
POLİTİKA

Mağdurlar harekete geçti: FOY Token’in reklamını yapan isimler hakkında soruşturma başlatıldı

Aralarında muhalif gazetecilerin ve CHP’ye yakın isimlerin de olduğu birçok kişi tarafından sosyal medyada tanıtılan FOY Token’in geçtiğimiz yıl 16 milyon liralık vurgunla battığı iddia edilmişti. Geride bırakılan mağdurlar sosyal medya hesaplarından FOY Token’in reklamını yapan Oktay Yaşar, Gökhan Özbek, Kemal Özkiraz, Levent Özeren, Arif Kocabıyık ve Batuhan Çolak hakkında suç duyurusunda bulundu. Mağdurların şikayeti üzerine söz konusu isimler hakkında soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mağdurlar harekete geçti: FOY Token’in reklamını yapan isimler hakkında soruşturma başlatıldı
FOY Token

Kendilerini 'Bağımsız gazeteci' olarak tanıtan bir grubun sosyal medya hesaplarından para karşılığında reklamını yaptığı FOY Token'in kurucularının 16 milyon liralık vurgun yaptığı ve geçtiğimiz yıl kayıplara karıştıkları iddia edilmişti.

Sosyal medya hesaplarından "Telafi coin verilecek, giren pişman olmaz" gibi vaatlerle tanıtım yapan 'Ankara Kuşu' olarak bilinen Oktay Yaşar, Gökhan Özbek, Çağlar Cilara, Kemal Özkiraz ve Levent Özeren gibi isimlerin vatandaşları FOY Token almaya yönlendirdiği görülmüştü.

Bu isimler, gelen tepkiler üzerine ise kendilerini 'haber niteliğinde paylaştım', 'battı mı', 'suç mu', 'foyum var' ifadeleriyle savunmuştu. Ancak bu paylaşımları yapan kişilere FOY Token kıurucuları tarafından attıkları tweet başına 500 TL ödendiği ortaya çıkmıştı.

FOY TOKEN TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞIM YAPILMIYOR

FOY Token sosyal medya hesabı Twitter'dan yaklaşık 1 yıldır paylaşım yapılmadığı dikkat çekti. Hesaptan en son 31 Temmuz 2021 tarihinde "Olumsuz seyreden mevcut kripto para piyasasında yatırımcılarımızı korumak için şirketimiz sahip olduğu 50 milyar adet FOY Token'i piyasadan silerek, yaktı" şeklinde bir tweet atıldı.

FOY Token'in tanıtım işini üstlenen isimler hakkında bir gelişme yaşandı. FOY Token tarafından dolandırılan mağdurlar, Oktay Yaşar, Gökhan Özbek, Kemal Özkiraz, Levent Özeren, Arif Kocabıyık ve Batuhan Çolak hakkında suç duyurusunda bulundu. Mağdurların şikayeti üzerine söz konusu isimler hakkında soruşturma başlatıldı.

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