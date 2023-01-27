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Manisa ve İzmir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Manisa'nın Demirci ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Mahallesi'nde kar yağışı etkili oldu. Bazı mevkilerde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.

16:02 . 27/01/2023 Cuma
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Manisa ve İzmir'in yüksek kesimlerinde kar yağdı.

Manisa ve İzmir'in yüksek kesimlerinde kar yağdı.

Manisa'
nın Demirci ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Mahallesi'nde kar yağışı etkili oldu.

Demirci'de sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Akçakertik, Türkmentepe, Sarıçayır ve Hışır mevkilerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçe merkezinde çocuklar kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Karayolları ekiplerinin yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Demirci Belediyesi ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, kar yağışının aralıklarla devam ettiğini, ekiplerin buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapacağını söyledi.

ÖDEMİŞ'TE KAR YAĞIŞI

İzmir'in Ödemiş'e bağlı turizm merkezi Bozdağ Mahallesi de kar yağışıyla beyaza büründü.

Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, kar yağışının geçen hafta Bozdağ Kayak Merkezi'nin de bulunduğu yüksek kesimlerde etkili olduğunu, bugün de mahalle genelinde etkisini gösterdiğini söyledi.



#Manisa
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#ü
24 dakika önce
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Manisa ve İzmir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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