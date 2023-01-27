Manisa ve İzmir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için sağanak yağışlı fırtına uyarısı yaptı. AFAD da kısa mesaj ile yurttaşlara tedbirli olunması konusunda bilgilendirme geçti. Meteoroloji İzmir hava durumu tahminlerine göre, il genelinde çok kuvvetli ve şiddetli, İzmir'in güneybatısındaki Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Torbalı ve Selçuk gibi ilçelerde yerel olarak aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.