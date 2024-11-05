Mehmet Metiner görüşmenin detaylarını paylaştı: Bahçeli'nin uzattığı o el ısırıldı

Devlet Bahçeli - Mehmet Metiner
AK Parti’nin 24, 25 ve 26’ncı dönem milletvekili Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Metiner, Bahçeli'nin iki temel kırmızı çizgisi olduğuna vurgu yaparak "Bahçeli, uzattığı dostluk elinin karşılık bulmadığını, bu elin adeta reddedilip yok sayıldığını belirtti. Silahların bırakılmayacağı yönündeki açıklamalara işaret etti. Bahçeli'nin uzattığı el tutulmadı, o el ısırıldı" dedi.
AK Parti’nin 24, 25 ve 26. dönem milletvekillerinden
Mehmet Metiner
, geçtiğimiz gün MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli
ile 1 saat 20 dakika süren bir görüşme yaptı.
- Görüşmeye dair izlenimlerini aktaran Metiner,"Bahçeli'nin uzattığı elin kıymetinin bilinmediğini"belirtti. Gazete Duvar’da yer alan habere göre Metiner"Yaptığı tarihi çağrının gereğine uygun davranıldığı kanaatinde değilim. Hâlâ birileri silah üzerinden siyasal sonuçlar devşirebileceğine inanıyor. Silahı bir pazarlık kozu olarak masaya koyabileceğine inanıyor"değerlendirmesinde bulundu.
"Silahla siyaset bir arada olmaz"
"Silahla siyaset bir arada olmaz"
Bahçeli’nin silahla siyasetin bir arada olamayacağına dair görüşünü aktaran Metiner,
"Sayın Bahçeli'nin kapalı olduğu tek alan bu. Silahla siyaset bir arada olmaz, silahın ucu gösterilerek siyasi sonuçlar devşirilmesine izin verilemez. Bunun dışında 'Bu ülkenin Kürtlerinin varsa bir eksiği, varsa bir talebi, oturulur konuşulur, gereken neyse yapılır' diyen çok anlamlı bir yerde duruyor. Önce silahlar susmalı sonra her şey konuşulabilir. Elbette herkesin talepleri olacaktır. Ama o talepler yerine gelmediği zaman silaha sarılacaksanız, silahı bırakmayacağınızı söyleyecekseniz bunun adı zaten demokratik siyaset olmaz"
dedi.
"Federasyon tarzı önerilere kapalı"
"Federasyon tarzı önerilere kapalı"
Metiner, MHP liderinin sadece iki talebe kapalı olduğunun altını çizerek
"Anayasa'nın ilk dört maddesi ile ilgili her türlü öneriye ve özerklik, federasyon tarzı önerilere kapalı olduğunu, her ikisinin de partilerinin kırmızı çizgisi olduğunu söylüyor. Ben de bu konuda Sayın Bahçeli ile hemfikirim. Bu iki başlıktaki taleplerin çözümsüzlüğü çoğaltmaktan öte bir işe yaramayacağına inanıyorum"
ifadelerini kullandı.
"Bahçeli’nin uzattığı el tutulmadı"
"Bahçeli’nin uzattığı el tutulmadı"
Bahçeli’nin tarihi fırsat olarak bakılan çıkışının karşılık bulma ihtimalinin zayıf olduğunu belirten Metiner,
"Bahçeli'nin uzattığı el tutulmadı, o el ısırıldı. Silahların bırakılmayacağı söylendi. Silahlar üzerinden siyasal sonuçlar ve siyasal statü gibi kazanımlar devşirileceği ihtar edildi. Suriye'nin kuzeyindeki PKK devletçiliğine onay vermeyen bir Türkiye'ye silahlar tehdit olarak gösterildi. Dolayısıyla silahların bırakılması şartını Suriye'nin kuzeyinde Amerika-İsrail tarafından oluşturulacak bir PKK devletçiliğinin kabulüne bağlayan bir anlayışla zaten yolu yürümek mümkün değil"
diye konuştu.
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