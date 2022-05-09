Mersin'de 13 DEAŞ üyesi için operasyon başlatıldı

Dünya

Putin: Vatanımız için savaşıyoruz

Sovyet zaferinin 77'nci yıldönümü için hazırlıklar tamamlandı. Hem başkent Moskova'daki Kızıl Meydan hem de Vladivostok kentinde 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askerî geçit töreni düzenlendi. Rus lider Vladimir Putin, Zafer Günü konuşmasında ''Batı Rusya'yı dinlemek istemedi, başka planları vardı. Ukrayna'da yapmamız gerekenleri yaptık, bağımsızlık için yapık. Rus askerleri kendi toprakları için savaşmaktadır. Nato, Donbas ve Kırım’a girmek istiyordu. Ukrayna’da bağımsızlığımız için yapmamız gerekeni yaptık'' açıklamasında bulundu.