Milli Görüş’ün tek temsilcisiyiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçimde CHP listesinden Meclis’e giren DEVA, SP, Gelecek Partisi milletvekillerine “kapılarımız açık” çağrısı yaptı. Fatih Erbakan, gündeme ilişkin Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu. Erbakan, özetle şunları söyledi:

İTTİFAKA DEVAM

“AK Parti ile ekonomi, dış politika, eğitim ve sosyal politikalar ile ilgili mutabakat yaparak Cumhur İttifakı’nın içine girdik. Bunların uygulanması halinde biz destek oluruz, memnun oluruz. Ve şu anda da bugünden yarına bunlar uygulanmadı bunlara sadık kalınmadı, denilecek bir durum yok. Bunların uygulanması için takipçisi kalacağız. Bunların uygulanması halinde desteğimiz her zaman devam ettireceğiz. İttifak devam ediyor.

AİLENİN KORUNMASI ÖNCELİK

Meclis’te Yeniden Refah olarak önceliklerimiz ailenin korunması konusu. Dün Tayyip Bey de kabine sonrası açıklamasında ifade etti. Sapkın akımlara karşı mücadele edilmesi. Yeni nesillerimizin ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesiller olarak yetişmesi için eğitim sisteminin ıslah edilmesi. Medyada gayri ahlaki yayınların önlenmesi, medyanın yayınlarının aile yapımıza, kültürümüze uygun hale gelmesi. Ekonomide de denk bütçenin yapılması borçlanmanın yerine milli kaynak paketlerinin üretilmesi, israfın önlenmesi ve burada edilecek kaynakta da dar gelirlinin refah seviyesinin artırılması, işsizlere istihdam sağlanması. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisinin yerine üretim, istihdam ve ihracata odaklı bir ekonominin uygulanması için Meclis’te mücadelede edeceğiz.

SEÇİM KAYBETMENİN ASABİYETİ VAR

(Millet İttifakı) Fiilen bitmiş gibi gözüküyor. Bir sonuç alamamanın vesilesi olarak büyük bir asabiyet var. Hayal kırıklığı var. Birbirlerine karşı suçlamalar var. Dolayısıyla biz hem baştan beri söyledik bu sürdürülebilir bir şey değil. 6 tane benzemez bir araya geliyorsunuz.

Şimdi böyle bir yapının (6’lı Masa) içinde olan Saadet Partisi’nin Milli Görüş’ü temsil ediyorum diyebilmesi mümkün değil. Bu yapının zihniyetin iktidara gelmesi için çalışan, uğraşan Saadet Partisi’nin Milli Görüş ile ilişkisinin kalmadığı açıkça ortada.”







