Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi: Barış Pınarı, ABD ve Rusya ile mutabakatlar ve 1915 olayları

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 4 saat 10 dakika sürdü.

Barış Pınarı ve mutabakatlar vurgusu

MGK Bildirisi'nde, Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği vurgulandı.

MGK Bildirisi'nde, bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi sürecine katkıda bulunan harekatın, amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğu belirtildi.

Tel Rıfat ve Mümbiç temizlenmeli

Suriye’de güvenli bölgenin tesis edilmesi amacıyla imzalanan mutabakatların tarafı ülkelerden, Tel Rıfat ve Mümbiç bölgeleri dahil başlattıkları teröristten arındırma çalışmalarının bir an önce tamamlanmasının beklendiği ifade edilmiştir.Bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi sürecine katkıda bulunan harekatın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğu vurgulanmıştır.

Suriye'de güvenli bölge mutabakatı tarafı ülkelerden Tel Rıfat ve Münbiç bölgeleri dahil teröristten arındırma çalışmalarının bir an önce tamamlamasının beklendiği ifade edildi.

Terörle mücadele vurgusu

Terörle mücadelede hiçbir yük ve sorumluluktan kaçmayan Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadeleyi kararlı bir şekilde yürüttüğü beyan edildi.

1915 olayları kınandı

1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsız iddiaları esas alan kararlar şiddetle kınandı.