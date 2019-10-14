Milli Savunma Bakanı ​Hulusi Akar, İyi Parti'yi ziyaret etti Bakan Akar: Harekat başarıyla devam ediyor, Tel Abyad ve Resulayn kontrol altında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin İyi Parti'yi ziyaret etti. Akar, Meral Akşener ile bir araya geldi. Akar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, " Tel Abyad ve Rasulayn kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi 14 Ekim 2019, 13:54 Son Güncelleme: 14 Ekim 2019, 14:01 Yeni Şafak AA