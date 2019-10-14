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POLİTİKA BARIŞ PINARI HAREKATI

Milli Savunma Bakanı ​Hulusi Akar, İyi Parti'yi ziyaret etti

Bakan Akar: Harekat başarıyla devam ediyor, Tel Abyad ve Resulayn kontrol altında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin İyi Parti'yi ziyaret etti. Akar, Meral Akşener ile bir araya geldi. Akar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, " Tel Abyad ve Rasulayn kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Milli Savunma Bakanı Akar görüşme sonrası açıklamada bulundu.
Milli Savunma Bakanı Akar görüşme sonrası açıklamada bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı harekatı'na ilişkin İyi Parti'yi ziyaret etti.

  • Akar, toplanın ardından yaptığı açıklamada, "Tel Abyad ve Rasulayn kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Mücadelemiz, sadece YPG ile değil DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bizim için tek hedef teröristler" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.n

Akar, "Sayın Genel Başkan ile bir görüşme yaptık. Buradaki faaliyetler Mehmetçiğin başarısıyla, fedakarlığıyla devam ediyor. Buradaki mücadelemiz sadece YPG ile değil, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bu yüzden hedefimiz terör örgütleri. YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik." şeklinde konuştu.

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