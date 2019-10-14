Bakan Akar: Harekat başarıyla devam ediyor, Tel Abyad ve Resulayn kontrol altında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı harekatı'na ilişkin İyi Parti'yi ziyaret etti.
- Akar, toplanın ardından yaptığı açıklamada, "Tel Abyad ve Rasulayn kontrol altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Mücadelemiz, sadece YPG ile değil DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bizim için tek hedef teröristler" ifadelerini kullandı.
Akar, "Sayın Genel Başkan ile bir görüşme yaptık. Buradaki faaliyetler Mehmetçiğin başarısıyla, fedakarlığıyla devam ediyor. Buradaki mücadelemiz sadece YPG ile değil, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle. Bu yüzden hedefimiz terör örgütleri. YPG'lilerin DEAŞ'lıları kaçırdığını tespit ettik." şeklinde konuştu.
Öğleden sonra saat 16.00'da da CHP'yi ziyaret edecek.