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Mısır’a büyükelçi atanabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısırlı mevkidaşı Sisi arasındaki görüşmeyle başlayan normalleşme ile ilgili “Bakan yardımcıları arasındaki siyasi istişareler yakında tekrar düzenlenebilir. Önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabilir” dedi.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
Mısır’a büyükelçi atanabilir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Katar’da Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesi sonrası karşılıklı olarak büyükelçi atanabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’la gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BÜKREŞ’TE ÜÇLÜ GÖRÜŞME

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için yapılan üçlü mutabakata ilişkin Çavuşoğlu, Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısına işaret etti. “Çok sayıda ikili görüşme de olacak” diyen Çavuşoğlu, “Örneğin Almanya Dışişleri Bakanı (Annalena) Baerbock ve İngiliz Dışişleri Bakanı (James) Cleverly’le görüşeceğiz. İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları ile de yarın (bugün) Bükreş’te üçlü formatta bir araya geleceğiz” diye konuştu.

İSVEÇ’TE SIKINTIMIZ VAR

  • Çavuşoğlu, “Yükümlülüklerin bazılarını yerine getirdiler, bir kısmını da yerine getirmediler. Yani henüz bazı somut adımları atmadılar. Özetle süreç olumlu ilerliyor ama hala atılması gereken adımlar var. Finlandiya ile ilgili sıkıntılar o kadar büyük değil. Daha çok İsveç’te sıkıntılarımız var. Esasen daha fazla adım atması gereken ülke İsveç” dedi.

TEKRAR DÜZENLENEBİLİR

Mısır’la ilişkilere yönelik soruyu da yanıtlayan Çavuşoğlu, “Bakan yardımcıları arasındaki siyasi istişareler yakında tekrar düzenlenebilir. Önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabilir” dedi. Çavuşoğlu, Suriye ile ilişkilere yönelik soruya “Amacımız Suriye’deki iç savaşı sonlandırmak. Muhaliflerle süreci yürütüyoruz. Astana görüşmelerine rejimle birlikte muhalifler de katılıyor. Amacımız anayasa görüşmeleri dahil siyasi süreci canlandırmak. Angajmanın bir ayağı da bu. Anayasa Komitesi tarafından bir ilerlemenin sağlanması lazım ama orada bir ilerleme yok” yanıtını verdi.

2013’TEN BERİ YOK

Mısır’da 2013’te Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin yönetimden uzaklaştırılması sonrasında iki ülke ile ilişkiler kopma noktasına gelmişti. Gerilimin tırmanması üzerine büyükelçiler karşılıklı olarak çekilmişti. 9 yıldır boş olan Kahire’ye nisan ayında Büyükelçi Salih Mutlu Şen maslahatgüzar olarak atanmıştı.

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