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Motosiklette 4 kişilik tehlikeli yolculuk kamerada

Motosiklette 4 kişilik tehlikeli yolculuk kamerada

11:3013/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
IHA
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Karabük'te bir motosiklette üç çocukla birlikte yolculuk yaptı.
Karabük'te bir motosiklette üç çocukla birlikte yolculuk yaptı.

Karabük'te bir motosiklet sürücüsünün üç çocukla birlikte yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Zonguldak Caddesi Cuma Pazarı mevkiinde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsünün 3 çocukla birlikte yaptığı yolculuğu görenler büyük şaşkınlık yaşadı.


Kendisinin ve çocukların hayatını tehlikeye atan motosiklettekilerin tehlikeli yolculukları aynı istikamette seyir halinde olan otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Görüntülerde sadece sürücü ile bir çocukta kask bulunduğu yer alıyor.


İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine sürücünün tespiti için çalışma başlattığı öğrenildi.

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