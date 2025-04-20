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MSB’den 23 Nisan sürprizi: 23 askeri gemi ziyarete açılıyor

MSB’den 23 Nisan sürprizi: 23 askeri gemi ziyarete açılıyor

19:2420/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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MSB, 23 Nisan'da 23 geminin ziyarete açılacağını duyurdu
MSB, 23 Nisan'da 23 geminin ziyarete açılacağını duyurdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 23 gemi, 23 farklı limanda halkın ziyaretine açılacak.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, gemiler 23 Nisan günü saat 10.00-17.00 arasında limanlarda ziyaret edilebilecek.


Ziyarete açık olacak gemilerin bulunduğu limanlar ise şunlar:


"Samsun, Amasra, Zonguldak, İzmit, Dolmabahçe, İğneada, Tekirdağ, Erdek, Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada, Foça, İzmir, Didim, Marmaris, Fethiye, Kaş, Antalya, Alanya, Mersin, İskenderun, Girne ve Gazimağusa."

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