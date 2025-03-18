Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
MSB'den Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

MSB'den Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

10:2618/03/2025, Salı
AA
Sonraki haber
MSB'den 18 Mart paylaşımı
MSB'den 18 Mart paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
"Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur."
sözleri anımsatıldı.

Mesajda,
"Aynı ruhla, aynı azimle omuz omuza, Çanakkale'den yükselen özgürlük ışığında, vatan uğruna göğsünü siper eden kahramanlarımızın izindeyiz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan şanlı ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.
" ifadelerine yer verildi.




#Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
#18 Mart
#Çanakkale

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? 2025 Mart ABD Merkez Bankası (FED) toplantı takvimi