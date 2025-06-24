Muharrem İnce CHP'ye geri döndü ama bu sözleri halen akıllarda: ABD'den demokrasi dilenenler...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sürpriz bir kararla Cumhuriyet Halk Partisi’ne geri döndü. Bu gelişmenin ardından Memleket Partisi’nin tamamen feshedildiği açıklandı. İnce’nin dönüşü, daha önce CHP’ye yönelik yaptığı sert çıkışları ve eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 2021 yılında ayrılan ardından Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, CHP'ye döndü.
İnce, CHP TBMM Grup Toplantısı'na katılarak yeniden CHP'ye katıldı.
Memleket Partisi feshedilecek
İnce CHP'ye katılım öncesi dün, Memleket Partisi Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Memleket Partisi'nin fesih kararı alındı.
Edinilen bilgiye göre temmuz ayında toplanacak olağanüstü kurultayla Memleket Partisi kendini feshedecek.
Uzun yıllar CHP'de görev yapan İnce, 2018'de partinin cumhurbaşkanı adayı da oluştu. Şubat 2021'de CHP'den ayrılan İnce, Mayıs 2021'de Memleket Partisi'ni kurmuştu.
Öte yandan İnce'nin dönüşü bazı CHP'liler tarafından ise tepkiyle karşılandı.
CHP'ye yönelik sert eleştirileri gündeme geldi
Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci öncesi ve sonrasında daha önce CHP'ye çok sert eleştirilerde bulunmuştu.