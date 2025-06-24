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Muharrem İnce CHP'ye geri döndü ama bu sözleri halen akıllarda: ABD'den demokrasi dilenenler...

Muharrem İnce CHP'ye geri döndü ama bu sözleri halen akıllarda: ABD'den demokrasi dilenenler...

14:5524/06/2025, Salı
G: 24/06/2025, Salı
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Muharrem İnce yeniden CHP'de.
Muharrem İnce yeniden CHP'de.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sürpriz bir kararla Cumhuriyet Halk Partisi’ne geri döndü. Bu gelişmenin ardından Memleket Partisi’nin tamamen feshedildiği açıklandı. İnce’nin dönüşü, daha önce CHP’ye yönelik yaptığı sert çıkışları ve eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 2021 yılında ayrılan ardından Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, CHP'ye döndü.


İnce, CHP TBMM Grup Toplantısı'na katılarak yeniden CHP'ye katıldı.


Kürsüye çıkan İnce,
''Ben bugün buraya bir kibirle gelmedim. Ben bugün buraya bir pişmanlıkla da gelmedim. Ben bugün buraya kişisel bir hesapla da gelmedim. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in samimi, içten bir davetiyle geldim.''
ifadelerini kullandı.


Memleket Partisi feshedilecek


İnce CHP'ye katılım öncesi dün, Memleket Partisi Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Memleket Partisi'nin fesih kararı alındı.


Edinilen bilgiye göre temmuz ayında toplanacak olağanüstü kurultayla Memleket Partisi kendini feshedecek.


Uzun yıllar CHP'de görev yapan İnce, 2018'de partinin cumhurbaşkanı adayı da oluştu. Şubat 2021'de CHP'den ayrılan İnce, Mayıs 2021'de Memleket Partisi'ni kurmuştu.


Öte yandan İnce'nin dönüşü bazı CHP'liler tarafından ise tepkiyle karşılandı.


CHP'ye yönelik sert eleştirileri gündeme geldi


Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci öncesi ve sonrasında daha önce CHP'ye çok sert eleştirilerde bulunmuştu.


İnce'nin partisinden istifa ederken dile getirdiği,
"ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum"
ifadeleri akıllara geldi. CHP'nin artık tabeladan ibaret hale geldiğini söyleyen Muharrem İnce
"FETÖ'cüleri, Sorosçuları koruyanlarla, Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum"
ifadelerini kullanmıştı.

İnce başka bir konuşmasında ise
"Sen FETÖ'yle PKK'yla böyle y*vşak bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira olsa yine sana oy vermez. Bu millet güvenliği, terörle mücadeleyi, ekmeğin, etin önüne koyar"
dedi.


İnce CHP'ye geri dönüş kararıyla beraber;

-ABD'den demokrasi dilenenlere geri döndü
-FETÖ'cüleri Sorosçuları koruyanlara geri döndü
-Mavi Vatan’ı kavrayamayanlara geri döndü.
-PKK ile ilişkisi olanlara geri döndü.



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