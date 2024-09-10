Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

Bağlar ilçesinde Narin Güran'ın (8) cesedini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar (48), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
NARİN GÜRAN CİNAYETİ
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.