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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

Bağlar ilçesinde Narin Güran'ın (8) cesedini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar (48), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

19:27 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 19:47 - 10/09/2024 Salı
DHA
İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı.
İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı.

Bağlar ilçesinde Narin Güran'ın (8) cesedini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar (48), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, dün, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.
Zorluoğlu,
"İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır"
ifadelerini kullanmıştı.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.


#Narin Güran
#İtirafçı
#Cinayet
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