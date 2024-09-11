Narin Güran cinayetinin itirafçısından 'amca Salim tarafından tehdit edildim' iddiası

"Ona benzer bir tedirginliği başka birinde gördüğümü hatırlamıyorum. Arama faaliyetleri sırasında Salim ve yanındaki jandarma personeli, annemin avlusundaki eski kuyuya bakmaya geldiler.

Narin'in cesedini gömdükten sonra ilk defa Salim ile burada yüz yüze geldik