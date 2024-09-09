Narin Güran'ın otopsisi tamamlandı: Amcasının otomobili yeniden incelemeye alındı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, köye yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz deresinde çuval içinde Jandarma ekipleri tarafından bulundu. TV100 muhabiri Canan Altıntaş minik Narin’in cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili detayları anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Altıntaş "Narin’in yaşamadığını dün hissettim. Bir şey gördüm ve bunu hissettim. Ama soruşturma kapsamında bunu söyleyemiyorum. O köydeki herkesi artık çok iyi tanıyorum. Bunu söylemem soruşturmaya çok büyük zarar verir" ifadelerini kullandı.