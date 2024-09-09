Narin Güran'ın otopsisi tamamlandı: Amcasının otomobili yeniden incelemeye alındı

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
TUTUKLANAN AMCANIN OTOMOBİLİ YENİDEN İNCELEMEYE ALINDI
Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve sabah saatlerinde mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresinde yapılan aramada bulunarak Adli Tıp Kurumu'na getirilen Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. Narin'in tutuklanan amcası Salim Güran'a ait olan ve Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği otomobil, incelenmek üzere jandarma tarafından tekrar götürüldü.