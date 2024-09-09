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Narin Güran'ın otopsisi tamamlandı: Amcasının otomobili yeniden incelemeye alındı

Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın otopsi işlemi tamamlandı. Ayrıca Narin'in tutuklanan amcası Salim Güran'a ait olan ve Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği otomobil, incelenmek üzere jandarma tarafından tekrar götürüldü.

00:11 - 9/09/2024 Monday
Güncelleme: 00:53 - 9/09/2024 Monday
AA
Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu.
Kayıp Narin'in 19'uncu günde, derede cansız bedeni bulundu.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Yürütülen arama çalışmaları sonucu Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi tamamlandı.

TUTUKLANAN AMCANIN OTOMOBİLİ YENİDEN İNCELEMEYE ALINDI

Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve sabah saatlerinde mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresinde yapılan aramada bulunarak Adli Tıp Kurumu'na getirilen Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. Narin'in tutuklanan amcası Salim Güran'a ait olan ve Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği otomobil, incelenmek üzere jandarma tarafından tekrar götürüldü.




#cenaze
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#Narin Güran
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