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Nasuh Mahruki hakkında istenen ceza belli oldu

Nasuh Mahruki hakkında istenen ceza belli oldu

17:254/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
DHA
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Nasuh Mahruki'ye 3 yıla kadar hapis talebi
Nasuh Mahruki'ye 3 yıla kadar hapis talebi

Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medyada paylaştığı ifadeler nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Mahruki'nin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması talep edildi.

Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 20 Kasım Çarşamba günü tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.


Hazırlanan iddianamede, Nasuh Mahruki'nin sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle halk arasında endişe, korku veya panik yaratma amacı taşıdığı belirtildi. İddianamede ayrıca, paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu ifade edildi.


3 yıla kadar hapis istemi


Hazırlanan iddianamede ayrıca, Mahruki'nin üzerine atılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan dosyasının ayrılarak ayrı bir soruşturma yürütüldüğü de belirtildi. İddianamede şüpheli Nasuh Mahruki'nin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.






#Nasuh mahruki
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#ceza

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