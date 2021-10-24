Gündem New York Times 10 büyükelçinin skandal açıklamasını manşetine taşıdı Arkasındaki itici güç Biden
POLİTİKA

New York Times 10 büyükelçinin skandal açıklamasını manşetine taşıdı: Arkasındaki itici güç Biden

ABD’nin de aralarında bulunduğu 10 büyükelçinin, Osman Kavala’nın yargılama sürecine ilişkin Türk yargısını hedef alan skandal açıklamaları New York Times gazetesinde geniş yer buldu. Gazetenin İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall'ın imzası bulunan haberde "Çağrının ardında ABD Başkanı Joe Biden hükümeti var" ifadeleri yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
New York Times 10 büyükelçinin skandal açıklamasını manşetine taşıdı: Arkasındaki itici güç Biden
ABD Başkanı Joe Biden

ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri, Türk mahkemelerine Osman Kavala’yı serbest bırakma çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk yargısını hedef alan bu açıklama sonrası 10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edileceğini ve Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert çıkışı dünya basınında geniş yankı buldu. Konuya ilişkin geniş bir analiz yayınlayan ABD'li New York Times gazetesi, Erdoğan'ın tepkisinin yanı sıra büyükelçilerden gelen Kavala çağrısının perde arkasına ilişkin de açıklamalara yer verdi.

  • İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall imzasıyla yayınlanan haberde, Kavala çağrısının ardında ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin olduğu ifadeleri yer aldı.

Analizde, 'istenmeyen kişi' ilan edilmenin, ev sahibi ülkeyi terk etme gerekliliği taşıdığı yorumunda da bulunuldu.

Erdoğan'ın sert çıkışının, ABD'ye yönelik taviz vermeden sürdürdüğü dış politikasının bir sonucu olduğuna yönelik yorumların yer aldığı haberde büyükelçilere ayrılmaları için net bir süre verilmediği ve gerçekten sınır dışı edilip edilmeyeceklerinin belirsizliğini koruduğu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'nin itirazlarına rağmen Rusya'ya izlediği S-400 anlaşmasında geri adım atmadığının belirtildiği haberde, Erdoğan'ın, diplomatlar için yaptığı "Türkiye'yi bilmeli ve anlamalılar. Bunu yapmadıkları gün gidecekler" açıklaması öne çıkarıldı.

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