New York Times 10 büyükelçinin skandal açıklamasını manşetine taşıdı: Arkasındaki itici güç Biden

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yana gelenler linç ediliyor

Şener Şen, Ara Güler, Yavuz Bingöl ve daha niceleri... Biri ödül aldığı için diğeri fotoğrafını çektiği için bir diğeri ise birlikte türkü söylediği için linçten kurtulamadı. Her fırsatta ifade ve yaşam özgürlüklerine baskı olduğundan şikayet edenler, sırf Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yan yana geldiği için çok sayıda kişiyi linç etti.

