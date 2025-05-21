Nissibi Köprüsü ekonomiye büyük katkı sağladı: 10 yılda 3,3 milyar TL tasarruf

"Diyarbakır'ın batı, Adıyaman'ın doğu illerine olan ulaşımını 40 kilometre kısaltan köprü ile seyahat süresi feribota göre yaklaşık bir buçuk saat daha kısa sürüyor. Nissibi Köprüsü'nü açıldığı günden bu yana 6 milyon 62 bin araç kullanırken, 10 yıllık süreçte zamandan 1,6 milyar lira, akaryakıttan 1,7 milyar lira olmak üzere toplam 3,3 milyar lira tasarruf sağladık. Çevreye zararlı egzoz emisyonu 99 bin ton azaldı."