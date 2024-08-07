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Organize suç örgütleri 'Kuyu'ya düşürüldü: 30 şüpheli yakalandı

Kırklareli merkezli 4 ilde elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay'ın yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-5' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı.

09:18 - 7/08/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Kırklareli merkezli 4 ilde, iki ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15" operasyonlarında 30 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Kırklareli merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da, elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay'ın yaptığı birbirleriyle husumetli iki organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.


İlk belirlemelere göre 8 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.



#organize suç örgütü
#emniyet
#Kuyu Operasyonları
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