Otizmli genci öldüresiye döven vicdansız paketlendi

Olay, geçtiğimiz pazar günü Avcılar ilçesinin Cihangir mahallesinde yaşandı. İddiaya göre yüzde 76 engelli engelli otizmli Taha Alper Behrem, teyzesinin evinin önünde beklerken sokakta arabayla geçen O.M.'ye ve aracın içindeki kız arkadaşına seslendi.

DHA

Laf attı diye dakikalarca darp etti

O.M. araçtan inerek Behrem'i kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle tekme tokat dakikalarca dövdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken ailenin şikayeti üzerine polis O.M.'yi göz altına aldı. O.M. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İHA Otizmli genci döven vicdansızın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yeniden talimat verildi

Bugün ise Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada mağduru darp eden şüpheli O. M.’nin kolluk kuvvetleri tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını aktardı. Başsavcılık daha sonra Behrem'in

otizm hastası olduğunun rapor ile anlaşılması, mağdurda mevcut yaralanma derecesi ve Adli Tıp Kurumu raporunun alınmamış olması ayrıca şüphelinin güncel adresinde ikamet etmediğinin tespit edilmesi konuları göz önünde bulundurarak, O.M.’nin gözaltına alınması ve adliyeye mevcutlu olarak getirilmesi talimatı verildiğini açıkladı.

"Ben engelliyim" diye bağırdım

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Taha Alper Behrem, "Boğazımı sıktı. Sonra beni dövdü. Boynumda izler var. Döverken beni demirlere vurdu. Ona, ben engelliyim dedim. Başka ne diyebilirim ki" dedi.