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Otomobil kazadan sonra kanala düştü: Beş kişi yaralandı

Otomobil kazadan sonra kanala düştü: Beş kişi yaralandı

23:1021/06/2025, Cumartesi
AA
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Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Van’ın Tuşba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri kanala düştü, 5 kişi yaralandı. Van-Erciş kara yolunda meydana gelen kazada, çarpışan araçlardan biri kanala savruldu. Yaralılar ekiplerce çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilin araçla çarpıştıktan sonra kanala düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Van-Erciş kara yolunun Şemsibey Mahallesi yakınlarında sürücü isimleri öğrenilemeyen 34 GB 534 ile 55 BBD 76 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil kanala düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kanala düşen otomobildeki 5 yaralı ekiplerce çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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