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Malatya'da otomobil bariyerlere çarptı: Bir ölü iki yaralı

Malatya'da otomobil bariyerlere çarptı: Bir ölü iki yaralı

18:5321/06/2025, Cumartesi
DHA
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde, otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada Aycan Dinçer (45) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Malatya-Darende karayolu Tataruşağı mevkisinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Dinçer’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Malatya'nın Darende ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada Aycan Dinçer (45) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Darende karayolu Tataruşağı mevkisinde meydana geldi. Nihat Dinçer yönetimindeki 22 AAD 981 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Aycan Dinçer'in yaşamını yitirdiği, sürücü Nihat Dinçer ve Mahfus Türkan'ın yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren Aycan Dinçer'in cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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