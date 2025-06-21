Malatya'da otomobil bariyerlere çarptı: Bir ölü iki yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Malatya- Darende karayolu Tataruşağı mevkisinde meydana geldi. Nihat Dinçer yönetimindeki 22 AAD 981 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Aycan Dinçer'in yaşamını yitirdiği, sürücü Nihat Dinçer ve Mahfus Türkan'ın yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren Aycan Dinçer'in cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.