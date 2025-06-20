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Yayalara çarpan tır dehşet saçtı: Ölü ve yaralı var

Yayalara çarpan tır dehşet saçtı: Ölü ve yaralı var

20:3420/06/2025, Friday
IHA
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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta tırın yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde tırın çarptığı iki yayadan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 15.00 sıralarında Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Gökdere köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat istikametinden Koyulhisar yönüne yaya olarak yürüyen Yayla Koçyiğit (70) ve N.B'ye (65), İran uyruklu A.A. yönetimindeki 85 AA 283 plakalı tır çarptı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada tırın çarptığı Yayla Koçyiğit olay yerinde hayatını kaybederken, N.B. ise yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla Koyulhisar İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



#Sivas
#Kaza
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