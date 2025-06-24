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Para bitti Üsküdar’a çöktüler: Ev sahipleri yıllık 130 bin lira vergi ödeyecek

Para bitti Üsküdar’a çöktüler: Ev sahipleri yıllık 130 bin lira vergi ödeyecek

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
12:1224/06/2025, Salı
G: 24/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş

Üsküdar Belediyesi emlak vergisine %700 zam yaptı. Taşınmazların bulunduğu ilçelerdeki belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi her yıl Mayıs ve Kasım aylarının sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Fahiş zam oranını sosyal medya hesabından duyuran eski dönem Üsküdar Belediye Başkanı ve AK Parti MKYK Üyesi Hilmi Türkmen, söz konusu vergi artırımının sadece ev sahiplerini değil aynı zamanda kiracıları da etkileyeceğini belirterek "Kentsel dönüşüm yaparak yapı stoğunu yenileyecekleri yerde, dönüşümü durdurup, insanları 50 yıllık evlerinde korkunç bir vergi yüküyle karşı karşıya getiriyorlar. Bu fahiş zam sadece ev sahiplerini zor durumda bırakmayacak, kiralar da buna göre otomatik olarak yükselecek" ifadelerini kullandı. Fahiş fiyat artırımıyla ilgili belediyeden henüz bir açıklama yapılmadı.

2024 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra CHP'li Sinem Dedetaş yönetimine geçen Üsküdar Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. Borçsuz bir şekilde önceki dönemden devralınan Üsküdar Belediyesi, ilk olarak vatandaşa verdiği hizmeti aksatmaya ardından Üsküdarlılara ücretsiz bir şekilde hizmet veren yapıların kapılarına tek tek kilit vurmaya başladı. Üsküdar Belediyesi son olarak ise emlak vergisine %700 zam yaptı.

Türkiye'de gayrimenkul sahipleri, her yıl Mayıs ve Kasım aylarının sonuna kadar emlak vergisi ödemekle yükümlüdür. Bina, arsa ve arazi için ödenen
bu vergileri belediyeler tahsil ediyor.
Ev, arsa, taşıt veya taşınmaz malların piyasada olan değerlerini belirten rayiç bedeli üzerinden hesaplanıyor.

Üsküdarlılara kira öder gibi emlak vergisi

Eski dönem Üsküdar Belediye Başkanı ve AK Parti MKYK Üyesi Hilmi Türkmen, fahiş vergi artırımının sadece ev sahiplerini değil aynı zamanda kiracıları da etkileyeceğini ifade ederek "Kentsel dönüşüm yaparak yapı stoğunu yenileyecekleri yerde, dönüşümü durdurup, insanları 50 yıllık evlerinde korkunç bir vergi yüküyle karşı karşıya getiriyorlar. Bu fahiş zam sadece ev sahiplerini zor durumda bırakmayacak, kiralar da buna göre otomatik olarak yükselecek. Belediyeyi teslim aldıkları gibi yöneteceklerine, Üsküdar’ı korkunç bir zamla idare etmeye kalkıyorlar." açıklamasında bulundu.

Emlak vergisi kanunu bile cumhurbaşkanına üç kadına kadar arttırma yetkisi veriyor

Emlak Vergisi Kanunu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Matrah ve Nispet

Madde 8) Bina vergisinin oranı meskenlerde binde bir, diğer binalarda ise binde ikidir. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde yüz artırımlı uygulanır. Cumhurbaşkanı, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir.



#Üsküdar Belediyesi
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