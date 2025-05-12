PKK'nın fesih kararı sonrası Diyarbakır annesinden duygusal sözler: Oğlum yaşıyormuş bu gece yatamadım Allah devletimizden razı olsun

PKK'nın kendisini feshetmesi sonra Diyarbakır annelerinden ilk değerlendirme geldi. Dört gözle oğlunun dönmesi bekleyen Fadime Aksu ise "Dün öğrendim, oğlum yaşıyormuş" dedi.
5-7 Mayıs'ta PKK, Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan 27 Şubat'ta yaptığı çağrı üzerine kongresini topladı. Sabah saatlerinde kongrede alınan kararlar açıklanırken PKK, silah bıraktığını ve kendini feshettiğini ilan etti. Fesih kararı sonrası uzun süredir çocuklarına kavuşmayı bekleyen Diyarbakır annelerinden ilk değerlendirme geldi. Habertürk'e konuşan Fadime Aksu duygulandı ve şöyle dedi:
''11 senedir çocuğumdan ayrıyım. Kocaeli'den geldim. Yalçın'ın annesiyim. pes etmedim, etmeyeceğim. Dün heveslendim, çocuğumun yaşadığını öğrendim. İnşallah kucağıma da gelirse hepten mutlu olurum. Bu gece yatamadım. Kimin eli varsa Allah razı olsun. Allah devletimizden razı olsun.''