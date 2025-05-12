PKK'nın fesih kararı sonrası Diyarbakır annesinden duygusal sözler: Oğlum yaşıyormuş bu gece yatamadım Allah devletimizden razı olsun

5-7 Mayıs'ta PKK, Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan 27 Şubat'ta yaptığı çağrı üzerine kongresini topladı. Sabah saatlerinde kongrede alınan kararlar açıklanırken PKK, silah bıraktığını ve kendini feshettiğini ilan etti. Fesih kararı sonrası uzun süredir çocuklarına kavuşmayı bekleyen Diyarbakır annelerinden ilk değerlendirme geldi. Habertürk'e konuşan Fadime Aksu duygulandı ve şöyle dedi: