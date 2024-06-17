PKK’nın İran dronları bu kez Suriye’de

Türkiye’nin 2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde başlattığı operasyonlardan sonra birçok bölge terörden temizlenerek sınır güvenliği sağlandı. Terör örgütü PKK ve Suriye’deki kolu YPG ise İran’dan temin ettiği sevkiyatlarla bölgede yeni bir terör ortamı hazırlığı içine girdi. İran’ın terör örgütü PKK’ya Süleymaniye’de 50 kamikaze dron verdiğini ilk Yeni Şafak duyurmuştu. İran-PKK işbirliğini gösteren yeni bilgiler ortaya çıktı. PKK/YPG 11 Haziran’da, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Bölgesi'nde yarım düzineden fazla Shahed-136 kamikaze İHA uçurdu.

SÜRÜ HALİNDE KEŞİF UÇUŞU

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 7-8 kamikaze İHA, gece sürü halinde uçuruldu. Shahed-136’ların terör örgütü PKK/YPG tarafından keşif için uçurulduğu öğrenildi.

Önce motosiklet motoruna benzer bir ses duyduklarını belirten görgü tanıkları, bu sesin İHA’lardan çıktığını belirtti. Bölgede karşı tedbir sistemlerinin aktif olması nedeniyle Shahed-136’lar daha fazla menzil kat etmeden geri döndü.

RİSK OLUŞTURUYOR

Kompozit malzemelerden oluşan Shahed-136’ların radar ve termal izleri oldukça düşük. Bu yüzden ısı güdümlü hava savunma sistemleri tarafından tespit edilmeleri ve vurulmaları zorlaşıyor. İçten yanmalı motoru bulunan Shahed-136 İHA’lar, alçaktan uçmaları ve ucuz motorundan dolayı motosiklete benzer ses çıkarıyor. Bu İHA’lar sürü şeklinde kullanılmaları sebebiyle risk oluşturuyor.







