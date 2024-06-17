|
Gündem

PKK’nın İran dronları bu kez Suriye’de

İran’ın Süleymaniye’de terör örgütü PKK’ya 50 kamikaze drone verdiğini gündeme getiren Yeni Şafak, İran-PKK işbirliğini gösteren yeni bilgilere ulaştı. Terör örgütü PKK/YPG, salı günü (11 Haziran), Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde İran yapımı 7-8 tane kamikaze drone ‘Shahed-136’ uçurdu. Bölgede “karşı tedbir sistemleri” işler olduğu için Shahed-136’lar daha fazla mesafe kat etmeden döndü.

Burak Doğan
04:00 - 17/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:34 - 17/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’nin 2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde başlattığı operasyonlardan sonra birçok bölge terörden temizlenerek sınır güvenliği sağlandı. Terör örgütü PKK ve Suriye’deki kolu YPG ise İran’dan temin ettiği sevkiyatlarla bölgede yeni bir terör ortamı hazırlığı içine girdi. İran’ın terör örgütü PKK’ya Süleymaniye’de 50 kamikaze dron verdiğini ilk Yeni Şafak duyurmuştu. İran-PKK işbirliğini gösteren yeni bilgiler ortaya çıktı. PKK/YPG 11 Haziran’da, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Bölgesi'nde yarım düzineden fazla Shahed-136 kamikaze İHA uçurdu.

SÜRÜ HALİNDE KEŞİF UÇUŞU

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 7-8 kamikaze İHA, gece sürü halinde uçuruldu. Shahed-136’ların terör örgütü PKK/YPG tarafından keşif için uçurulduğu öğrenildi.

Önce motosiklet motoruna benzer bir ses duyduklarını belirten görgü tanıkları, bu sesin İHA’lardan çıktığını belirtti. Bölgede karşı tedbir sistemlerinin aktif olması nedeniyle Shahed-136’lar daha fazla menzil kat etmeden geri döndü.

RİSK OLUŞTURUYOR

Kompozit malzemelerden oluşan Shahed-136’ların radar ve termal izleri oldukça düşük. Bu yüzden ısı güdümlü hava savunma sistemleri tarafından tespit edilmeleri ve vurulmaları zorlaşıyor. İçten yanmalı motoru bulunan Shahed-136 İHA’lar, alçaktan uçmaları ve ucuz motorundan dolayı motosiklete benzer ses çıkarıyor. Bu İHA’lar sürü şeklinde kullanılmaları sebebiyle risk oluşturuyor.



#Operasyon
#PKK
#Suriye
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri