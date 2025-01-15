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PKK'ya sınır ötesinde darbe: MİT sözde sorumlu ve korumasını etkisiz hale getirdi

PKK'ya sınır ötesinde darbe: MİT sözde sorumlu ve korumasını etkisiz hale getirdi

Seda Ekinci
Seda Ekinci
10:4915/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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MİT, Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın sözde İran yapılanması sorumlularından İ. Dotkanlou ile korumasını Irak'ın Süleymaniye kentinde operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, Irak'ta kurduğu istihbarat ağı sayesinde İran uyruklu terörist İ. Dotkanlou'nun Irak/Süleymaniye'nin Pencevin kırsalında faaliyet gösterdiğini tespit etti.

MİT'İN hedef listesindeydi

MİT'in hedef listesinde yer alan PKK'lı Dotkanlou'nun son olarak Simko Serhildan Komutanlaşma Akademisi sözde Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi.


PKK'ya katılımı sonrasında örgüt üst yönetimi tarafından kısa bir dönem Diyarbakır ve Bitlis'te görevlendirildiği sırada Türk güvenlik güçlerine karşı birçok silahlı eylemde bulunan İran uyruklu terörist MİT'in hedef listesine alındı. İ. Dotkanlou ayrıca sınır ötesinde de örgütün üst düzey kadroları ile faaliyet yürüttü.

Türk güçlerinin sınır içinde PKK/KCK'ya karşı düzenlendiği operasyonlar sırasında Irak'a kaçtığı ve örgüt yönetimi tarafından Süleymaniye'de görevlendirildiği öğrenildi.


MİT, saha ajanları vasıtasıyla PKK/KCK'lı İ. Dotkanlou ve Akam ŞAHE'nin Pencevi kırsalında faaliyet gösterdiğini belirlemesi üzerine operasyon için hazırlıklara başlandı. Operasyon için şartların oluştuğu en uygun zamanda düğmeye basıldı. Teröristler Dotkanlou ve ŞAHE, MİT'in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.



#MİT
#Amed Serhed
#operasyon

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