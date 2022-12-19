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POLİTİKA

Saadet Partili Karaduman Cumhur İttifakı'nın anayasa değişiklik teklifine imza attı

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, aile birliğinin sağlanması ve başörtüsü ile ilgili düzenleme içeren anayasa değişikliğine imza verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Saadet Partili Karaduman Cumhur İttifakının anayasa değişiklik teklifine imza attı
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman

Altılı masanın ortaklarından olan Saadet Partisi aile düzenlemesine destek verdiğini açıkladı. Saadet Partili Abdulkadir Karaduman anayasa değişiklik teklifine imza verdiğini açıkladı.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman tarafından yapılan açıklama:

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman bey, aile birliğinin sağlanması ve başörtüsü ile ilgili düzenleme içeren 2/4779 esas sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 24 ve 41'inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini desteklemek üzere imza vermiştir.

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