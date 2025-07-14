Sahil Güvenlik ve Jandarma 22 düzensiz göçmeni yakaladı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Koyu'nda, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından 3’ü çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı. Karada gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde aralarında çocukların da bulunduğu 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hisarönü Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve Hisarönü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin karada yaptığı çalışmada, 3'ü çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.