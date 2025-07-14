Sahil Güvenlik ve Jandarma 22 düzensiz göçmeni yakaladı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hisarönü Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve Hisarönü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.