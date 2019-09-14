Saldırıyı HDP yaptı

Diyarbakır Kulp kırsalında PKK’lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olup 10 kişinin yaralandığı saldırının detayları netleşti. Kulp’un Ağaçkorur köyü mevkiinde önceki gün odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca teröristlerce el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırının, odunların yüklendiği traktörün geçişinden hemen sonra gerçekleştirildiği belirlendi. Patlamanın etkisi ile yolun karşı tarafına savrularak şarampole yuvarlanan pikabın ağaçlara takılarak durabildiği görüldü. Saldırıda kullanılan EYP’nin uzaktan kumandalı olduğu tespit edilirken, olay yerinde patlamanın etkisi ile yaklaşık 1,5 metre eninde çukur oluştu.

BELEDİYE ARAÇLARI İDDİASI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırının ardından başlatılan soruşturma HDP üzerinde yoğunlaştı. Bölge halkı, saldırıdan kısa süre önce HDP’li Kulp Belediyesi’ne ait araçların bölgede çalışma yaptığını ifade etti. Yeni Şafak’a bilgi veren bazı güvenlik kaynakları daha önce de bölgede yürütülen operasyonlarda terör örgütünün inlerinde Kulp Belediyesi’ne ait poşetler içinde gıda malzemeleri ele geçirildiğini dile getirdi. Kanlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında bölgede “belediyeye ait araçların görüldüğü” bilgisi üzerine HDP’li Kulp belediyesi eş başkanları Mehmet Fatih Taş ve Fatma Ay ile HDP Kulp İlçe Başkanı Mehmet Abidin Kahraman ve belediye Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş gözaltına alındı.

KAYITLAR İNCELENİYOR

Köylülerin patlamadan hemen önce bölgede gördüğü belediye araçları ile varsa içindekilerin tespiti için ilçedeki kurum ve işyerlerine ait çok sayıda güvenlik kamerası inceleme altına alındı. Ayrıca HDP’li Kulp Belediyesi’nin otoparkındaki giriş-çıkış yapan araçlara ilişkin kayıt ve görüntüler de inceleniyor. Saldırının ardından güvenlik güçlerince PKK’lı teröristlere yönelik bölgede başlatılan operasyon ise sürüyor.

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SİCİLLERİ KABARIK

HDP’li belediyeler daha önce de terör örgütü PKK’ya açıktan verdiği destekle gündeme gelmişti. Özellikle 14 Temmuz 2015’te Kandil’den gelen talimatla sözde özerklik ilan eden belediyeler, kurumun araçları ile hendekler kazıp, barikatlar oluşturmuştu. Kanalizasyon sistemleri, menfezler, boşaltılan evler belediye araçları ve çalışanları tarafından el yapımı patlayıcılarla tuzaklanmıştı. Bu patlayıcıların bir bölümünün infilak etmesiyle onlarca şehit verilmişti. Silopi’de 800, Cizre’de bin 155, Dargeçit’te 9, İdil’de 428, Nusaybin’de bin 256, Şırnak Merkezde bin 556, Sur’da 365, Yüksekova’da 286 patlayıcı güvenlik güçleri tarafından imha edilmişti.

Tepki çığ gibi

Şehit annesi

Doğu Anadolu’daki sivil toplum örgütü temsilcileri terör örgütü PKK’yı lanetledi. Memur-Sen Erzincan, Ağrı ve Ardahan Temsilcilikleri, Hak-İş Konfederasyonu Ağrı şubesi, Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP), Diyanet-Sen Kars Şubesi, Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Ardahan Kent Konseyi, Iğdır merkezli Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği, İHH Iğdır, Iğdır Şehit ve Gazi Aileleri Derneği PKK’nın Kulp’taki kalleş saldırısını kınadı. Ayrıca Ağrı’daki STK’lar bugün “Teröre Lanet Mitingi” düzenleyecek. Öğle namazını müteakip Merkez cami önünden başlatılacak yürüyüşün ardından basın açıklaması yapılacak.

Hüzünlü veda

Şehitlerin cenazesinde yakınları güçlükle ayakta durdu.

7 kişinin şehit düştüğü saldırıda yaralanan 10 kişiden 9’u Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanelerinde tedavi görüyor. Şehitlerden Siraç Yıldız (26), Ömer Yıldız (15), Abit Yıldız (22) ve Ahmet Ay (23)’ın cenazeleri Kulp ilçesinde, İhsan Çelikbilek (43) ve Mehmet Bozyel’in (17) cenazeleri Batman’da, Sinan Diğer’in (44) cenazesi ise Muş’ta düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Şehit olanlar geriye 13 yetim çocuk ile acılı 3 eş bıraktı. Kulp Merkez Camii’ndeki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de katıldı. Bakan Soylu, “Muharrem ayındayız. Hüseyinlerimizi uğurluyoruz. Ömer 15 yaşındaydı, mazlumdu. Siraç ailesini, eşini, iki çocuğunu bırakıp Allah’a kavuştu. Ahmet de aynı. Allah bizi Ömer, Abit, Ahmet ve Siraç’ımıza mahcup etmesin” dedi. Şehit yakınlarının teröre lanet edip Kürtçe ağıt yaktığı törenlerde sık sık “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” ve “Kahrolsun PKK” sloganları atıldı.