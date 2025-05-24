Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali coşkuyla başladı

24 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl ikinci kez düzenlenen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın katılımıyla gerçekleşti.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, “Ülkemiz ilk dört ayında 12.7 milyon turist ağırladı. Bu seneki hedefimiz dünyadaki ilk dört ülkenin arasında olan yerimizi hızlı bir şekilde yukarı doğru çıkarmak oldu. 2025 hedefimiz 64 milyar dolar" dedi.
Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve Cevahir Asuman Yazmacı, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı’nın yanı sıra protokol üyelerinin de katılımıyla Şanlıurfa Müzesi’nde gerçekleşen açılış töreniyle başladı.
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Bakan Yardımcısı Yazgı ve beraberindeki heyet açılış konuşmalarından sonra, Şanlıurfa Müzesi’nde yer alan; “Sabahçı Kahvesi”, “Ozan Oganer Heykel Yerleştirmesi”, “Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması”, “Yaşayan Miras: İpek Kazaz”, “Türkiye’nin Minyatürleri”, “Görsel Hafızayla Şanlıurfa Fotoğraf Sergisi”, “Cengiz Yatağan Resim ve Heykel Sergisi”, Hikmet Barutçugil’in “Büyük Rüyalar Görmek Sergisi” , “Tat ve Kokular ile Tarihe Yolculuk Sergisi”, “Şanlıurfa’da Günlük Yaşam Etnografya Sergisi", “Filistin Benim Vatanım Sergisi”, “Hala Yaşıyorum Sergisi”, “Beste Alperat Sergisi” ve “Gökyüzünden Türkiye Sergisi”ni ziyaret etti.
Yazgı ve beraberindeki heyet, Mehteran Takımı gösterisini izledikten sonra da Mevlid-i Halil Camii’ne geçerek, adalet temasını içeren hat ve tezhip sanatından örneklerin yer aldığı “Adil-i Mutlak Hat Sergisi”nin açılışına katıldı. Protokol son olarak çocuk etkinlik alanını gezdi.