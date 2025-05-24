Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali coşkuyla başladı

“40 noktada 400’e yakın etkinlikle gençlerimizle, ailelerimizle, çocuklarımızla beraber olacağız. Dünyanın sayılı sahnelerinden bir tanesi olan ana sahnemizde, ülkemizin çok önemli sanatçılarını Şanlıurfa halkımızla buluşturacağız. Çocuk etkinliklerimiz ile çocuklarımızın hem bilime hem kültüre hem de sanata olan yakınlıklarını artırmaya çalışacağız. Tabii ki Filistin’i de unutmayacağız. Bu mücadelenin saygı duruşu olarak, “Hala Yaşıyorum” ve “Filistin Benim Vatanım” sergilerimiz var. Tüm halkımızı oraya bekliyoruz. Her akşam Balıklıgöl’de çok özel mapping gösterimiz olacak. Tematik sahnemizde ruhumuzu dinlendirecek içerikler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçemizde gerçekleştirilecek. Ayrıca Şanlıurfamızın güzel gastronomisini gelen turistlerimize tanıtmak için 13 noktada lezzet durağı gastronomi etkinlikleri düzenlenecek. Türkiye Kültür Yolu Festivali şehirlerimiz için çok önemli. Bir marka değerinin oluşması için bu tür festivallerdeki kültür, sanat ve gastronomi etkinlikleri bizim için önem arzediyor”