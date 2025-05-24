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Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali coşkuyla başladı

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali coşkuyla başladı

18:0224/05/2025, Cumartesi
G: 24/05/2025, Cumartesi
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Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Gökhan Yazgı
Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Gökhan Yazgı

24 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl ikinci kez düzenlenen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın katılımıyla gerçekleşti.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, “Ülkemiz ilk dört ayında 12.7 milyon turist ağırladı. Bu seneki hedefimiz dünyadaki ilk dört ülkenin arasında olan yerimizi hızlı bir şekilde yukarı doğru çıkarmak oldu. 2025 hedefimiz 64 milyar dolar" dedi.

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve Cevahir Asuman Yazmacı, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı’nın yanı sıra protokol üyelerinin de katılımıyla Şanlıurfa Müzesi’nde gerçekleşen açılış töreniyle başladı.

Bakan Yardımcısı Yazgı: Çevre illerimizden birçok vatandaşımız Şanlıurfa’ya geliyor

Festivalin açılış konuşmasını yapan T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı,
“Ülkemiz ilk dört ayında 12.7 milyon turist ağırladı. Bu seneki hedefimiz dünyadaki ilk dört ülkenin arasında olan yerimizi hızlı bir şekilde yukarı doğru çıkarmak oldu. 2025 hedefimiz 64 milyar dolar hasılat. Tabii Şanlıurfa gastronomisiyle, kültürüyle, arkeolojik zenginliğiyle çok özel bir şehrimiz. Bu özel müzemizde, Türkiye’nin ve dünyanın sayılı müzelerinden Şanlıurfa Müzesi’nde, birçok etkinlikle beraber olacağız. Kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm felsefesiyle yola çıktık. Türkiye Kültür Yolu Festivalimiz kapsadığı alan ve katılım sayısıyla dünyanın en büyük festivali. Avrupa Festivaller Birliği’nin içerisinde olan nadir festivallerden birisi. Bu festivalin büyüklüğünü yakalayabilecek Avrupa’da kolay kolay bir şehrimiz yok. Biz 2025 yılında 20 şehirde Türkiye Kültür Yolu Festivalimizi düzenleyeceğiz. Binden fazla mekanda, 45 bine yakın sanatçı ile 7 bine yakın etkinlikle Türkiye Kültür Yolu Festivalimizi gerçekleştireceğiz”
dedi.
Şanlıurfa’daki etkinlikler hakkında bilgi veren Yazgı,
“40 noktada 400’e yakın etkinlikle gençlerimizle, ailelerimizle, çocuklarımızla beraber olacağız. Dünyanın sayılı sahnelerinden bir tanesi olan ana sahnemizde, ülkemizin çok önemli sanatçılarını Şanlıurfa halkımızla buluşturacağız. Çocuk etkinliklerimiz ile çocuklarımızın hem bilime hem kültüre hem de sanata olan yakınlıklarını artırmaya çalışacağız. Tabii ki Filistin’i de unutmayacağız. Bu mücadelenin saygı duruşu olarak, “Hala Yaşıyorum” ve “Filistin Benim Vatanım” sergilerimiz var. Tüm halkımızı oraya bekliyoruz. Her akşam Balıklıgöl’de çok özel mapping gösterimiz olacak. Tematik sahnemizde ruhumuzu dinlendirecek içerikler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçemizde gerçekleştirilecek. Ayrıca Şanlıurfamızın güzel gastronomisini gelen turistlerimize tanıtmak için 13 noktada lezzet durağı gastronomi etkinlikleri düzenlenecek. Türkiye Kültür Yolu Festivali şehirlerimiz için çok önemli. Bir marka değerinin oluşması için bu tür festivallerdeki kültür, sanat ve gastronomi etkinlikleri bizim için önem arzediyor”
diye konuştu.
Şu anda Şanlıurfa’da otellerin yüzde 90 oranında bir doluluğa ulaştığının altını çizen Yazgı,
“Çevre illerimizden birçok vatandaşımız bu festivalin coşkusunu yaşamaya Şanlıurfa’ya geliyor. Bu güzel festivalin gerçekleşmesine katkı sağlayan, başta valimiz olmak üzere; sayın vekillerimize, siyasi parti teşkilatlarındaki her türlü partiden desteklere, belediyemize, katkısı olan tüm makamlara, kişilere ve sanatçılarımıza teşekkürü bir borç bilirim. İnşallah bu festivalimizde herkes gönlünce eğlenecek, gönlünce Şanlıurfa’yi tanıma imkanı bulacak”
ifadelerini kullandı.

Vali Şıldak: Festival, şehrimizin canlılığına, ekonomisine ve turizm yolculuğuna katkı sağlayacak

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise
“İlimizde ikincisi gerçekleşen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başta Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız, bu organizasyonu başarıyla şehrimizde gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Bakan Yardımcımız, Genel Müdürümüz, bütün katılımcılara, sanatçılara teşekkür ediyoruz. Kültür şehri olan Şanlıurfamızın bu noktada çok iyi temsili ve daha zengin bir kültürle buluşması adına, bir haftanın üzerinde bir süre içerisinde gerçekleşecek festivalin ilimizde büyük bir canlılık oluşturacağını görüyoruz. Bunun memnuniyetini ifade etmek istiyorum. Bakanlığımız bu sene festivalin beşincisini düzenliyor. Yirmi ili kapsayan bu yılki zincirinin üçüncü halkasındayız. Festival, Şanlıurfalıların ilgi göstereceği konserler, sanat etkinlikleri, sergiler, söyleşiler gibi zengin bir menüyle şehrimizin canlılığına, ekonomisine ve turizm yolculuğuna katkı sağlayacaktır. Burada emek sarfeden İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz başta olmak üzere Valiliğimize bağlı tüm birimlerimize, belediyelerimize ve destek sağlayan bütün kuruluşlarımıza şükranlarımızı ifade ediyoruz”
diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Yazgı ve beraberindeki heyet açılış konuşmalarından sonra, Şanlıurfa Müzesi’nde yer alan; “Sabahçı Kahvesi”, “Ozan Oganer Heykel Yerleştirmesi”, “Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması”, “Yaşayan Miras: İpek Kazaz”, “Türkiye’nin Minyatürleri”, “Görsel Hafızayla Şanlıurfa Fotoğraf Sergisi”, “Cengiz Yatağan Resim ve Heykel Sergisi”, Hikmet Barutçugil’in “Büyük Rüyalar Görmek Sergisi” , “Tat ve Kokular ile Tarihe Yolculuk Sergisi”, “Şanlıurfa’da Günlük Yaşam Etnografya Sergisi", “Filistin Benim Vatanım Sergisi”, “Hala Yaşıyorum Sergisi”, “Beste Alperat Sergisi” ve “Gökyüzünden Türkiye Sergisi”ni ziyaret etti.

Yazgı ve beraberindeki heyet, Mehteran Takımı gösterisini izledikten sonra da Mevlid-i Halil Camii’ne geçerek, adalet temasını içeren hat ve tezhip sanatından örneklerin yer aldığı “Adil-i Mutlak Hat Sergisi”nin açılışına katıldı. Protokol son olarak çocuk etkinlik alanını gezdi.



#Şanlıurfa
#Kültür Yolu Festivalleri
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
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