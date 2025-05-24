



Tarihle sanatın üçüncü buluşma noktası: Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali başlıyor Gündem / Şanlıurfa

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve bir yandan kültürümüzü uluslararası sanat formlarıyla buluştururken, diğer yandan şehirlerimizin marka değerini artırmayı hedefleyen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki üçüncü durağı Şanlıurfa olacak. Dokuz gün sürecek festival boyunca, yaklaşık 40 farklı noktada gerçekleştirilecek 100’den fazla etkinlikle, Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel zenginliği eşsiz bir deneyime dönüşecek.

Festival kapsamında, sanatseverler kentin dört bir yanına yayılan sergilerde Şanlıurfa’nın kültürel birikimini ve sanatla harmanlanan mirasını keşfetme fırsatı bulacak. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Mozaik Müze Yolu Yan Bahçe’de; “Beste Alperat Sergisi” ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin “Gökyüzünden Türkiye Sergisi”, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi İç Avlu’da; “Ozan Oganer Heykel Sergisi”, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu’nda; “Şanlıurfa’da Günlük Yaşam Etnografya Sergisi”, Şanlıurfa Mozaik Müzesi’nde; “Quasimotho Sergisi”, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Cam Üretimi Canlandırması Alanı’nda; “Tat ve Kokular ile Tarihte Yolculuk Sergisi”, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Neolitik Dönem Sonu Terası’nda; “Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması”, “Yaşayan Miras - İpek Kazaz Sergisi”, “Türkiye’nin Minyatürleri Sergisi” ve “Görsel Hafızayla Şanlıurfa Fotoğraf Sergisi”, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Roma Dönemi Salonu’nda; Hikmet Barutçugil’in “Büyük Rüyalar Görmek” sergisi,Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Demirçağ Salonu Çıkışı’nda; “Cengiz Yatağan Resim ve Heykel Sergisi”, 11 Nisan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi’nde; “El Sanatları Sergisi”, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi Reji Kilisesi’nde; Fatih Akkuş’un “Kubbelerin Sırrı Sergisi” ziyaretçilerle buluşacak.

Mevlid-i Halil Camii ise adalet temasını içeren hat ve tezhip sanatından örneklerin yer aldığı “Adil-i Mutlak” hat sergisine ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında Balıklıgöl Medrese’de gerçekleştirilecek “Işıkla Ateş Arasında” mapping gösterisi ise şehirde görsel bir şölen sunacak. Balıklıgöl’ün efsanesinin, dijital zamanın görsel diliyle yeniden yorumlandığı bu çalışmada; ateş, su, dua ve zaman kavramları ebru desenlerinin akışında yansıtılacak.

Festival coşkusunu müzikle taçlandıran konserler de şehrin dört bir yanında sevenleriyle buluşacak. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde kurulacak sahnede Serkan Kaya, Oğuzhan Koç, Bilal Sonses, Bayhan, Derya Uluğ, Murat Dalkılıç, Bengü, Ebru Yaşar ve Alişan gibi birbirinden ünlü sanatçılar hayranlarıyla buluşarak en sevilen şarkılarını seslendirecek. Mehmet Akif İnan Konferans Salonu, İl Milli Eğitim Konferans Salonu, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi Reji Kilisesi, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bahçesi ve Şanlıurfa Müzesi Göbeklitepe Replika Alanı’nda da farklı müzik türlerinde konserler düzenlenecek. Aykut Kuşkaya, Grup Dergah, Grup Mevlana, Fırat Türkmen ve Ahmet Fescioğlu, Murat Belet, 3 Alp, Fatih Koca, Vox Humanis Çoksesli Koro Topluluğu ezgileriyle festivale renk katacak.

Festival kapsamında, Ahmet Çalışır ve Ufuk Yürüç “Mana İkliminden Damlalar”, Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lisesi “İki Mızrap Bir Ses” ve “Senfonik Türküler” konserleriyle sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca Harran Üniversitesi Sıfır Noktası Çocuk Korosu ve Gençlik Orkestrası “Senfonik Çocuk Şarkıları Konseri” ile sahne alacak. Festivalde “Genç Yetenekler” Piyano Konseri ve “Geleneksel Sıra Gecesi” de konuklarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Şanlıurfa Müzesi Göbeklitepe Replika Alanı’nda Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin “Müze Konseri” ve Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi Müzik Grubu’nun konseri, tarihi atmosferi müzikle aydınlatacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, ülkemizin çeşitli illerinde yer alan ceza ve tevkifevlerinde bulunan mahkûm vatandaşlara da sanatı ulaştırıyor. Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında, Şanlıurfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan tutuklu ve hükümlüler, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının vereceği konserle moral bulacak.

Filistin mücadelesi sanat sahnesinde

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’nde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Filistin’in mücadelesine saygı duruşu niteliğinde özel bir seçki sanatseverlerle buluşacak. Festival kapsamında, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu; Nabil Anani’nin “Filistin Benim Vatanım” adlı sergisine ve küratörlüğünü Samed Karagöz’ün üstlendiği, 16 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan “Hâlâ Yaşıyorum” sergisine ev sahipliği yapacak.

Filistin sanatının öncü isimlerinden Nabil Anani, “Filistin Benim Vatanım” sergisinde izleyiciyi hem bireysel hem de kolektif hafızanın katmanları arasında dolaşmaya davet ediyor. Anani’nin çalışmaları, yalnızca estetik bir arayışın değil, aynı zamanda kimlik, yurt, direniş ve hatırlamanın politik bir eylem olarak nasıl biçimlendiğinin izini sürüyor. Nekbe sonrası Filistinlilerin parçalanan hayatlarına, yerinden edilmenin travmasına ve kolektif kayıplarına görsel tanıklık sunan bu eserler, geçmişi yalnızca anmakla kalmıyor, geleceği tahayyül etmenin yollarını da arıyor. Bu sergi, sadece Nabil Anani’nin sanatsal

mirasına değil, aynı zamanda Filistin halkının belleğine, direncine ve onarıcı umutlarına bir ağıt ve bir övgü sunuyor.

Küratörlüğünü Samed Karagöz’ün üstlendiği 16 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan “Hâlâ Yaşıyorum” sergisi ise çağdaş Filistin sanatından çarpıcı bir seçki sunuyor. Sergide yer alan eserler, tarih, direniş ve umut gibi kavramlar etrafında şekillenirken, her biri Filistinli sanatçıların yaşam deneyimlerini ve sanatsal perspektiflerini yansıtıyor.

Ferdi Tayfur anısını yaşatan “Sabahçı Kahvesi” Şanlıurfa’da

Ocak ayında aramızdan ayrılan usta sanatçı Ferdi Tayfur’un hayatını konu alan “Sabahçı Kahvesi” adlı enstalasyon sergisi, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi İç Avlu’da ziyaretçileriyle buluşacak. Sergide, Ferdi Tayfur için özel olarak hazırlanan bir belgesel de gösteriliyor.

Ferdi Tayfur’un hayatına mercek tutan sergi; sanatçının şekerci çırağı döneminden Gülhane konserine kadar farklı zamanlarına odaklanıyor. Sergi; dönem kıyafetleri, afiş ve plaklar, dilek ağacı, Ferdi Tayfur büstü ve farklı sanatçılara yaptırılmış eserleriyle zengin bir içerik sunuyor. Sergide; Ferdi Tayfur’un sergiye de ismini veren meşhur şarkısı Sabahçı Kahvesi’nden alınan ilhamla bir sabahçı kahvesi canlandırması da yer alırken, sergiyi ziyaret eden hayranları Sabahçı Kahvesi’nde oturup, fotoğraf çektirerek, interaktif bir deneyim de yaşayacak.

Tiyatrodan söyleşilere atölyeden gezilere…

Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyunları ve performansları da festival kapsamında Şanlıurfalılar ile buluşturulacak.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Arkeopark Çocuk Köyü’nde Sivas Devlet Tiyatrosu “Tebeşir Ağacı” adlı oyunuyla, İstanbul Devlet Tiyatrosu ise Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu’nda sahneleyeceği “Nereye” adlı temsille Şanlıurfalı tiyatroseverlerle buluşacak. Her iki oyun, ayrıca Devlet Tiyatroları Kamyon Tiyatrosu aracılığıyla Şanlıurfa’nın ilçelerinde de sahnelenecek.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi İç Avlu’da gerçekleşecek olan “FotoMaraton” etkinliğinde her yaştan onlarca fotoğrafçı, festivalin en güzel karelerini yakalamak için yarışacak.

Şanlıurfa Müzesi Göbeklitepe Replika Alanı’nda; “Tarihin Sıfır Noktasında Sıfır Atık Defilesi”, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Neolitik Dönem Sonu Terası’nda; Geleneksel Sanatlar Derneği’nin “Türkiye’nin Ustaları” belgesel gösterimi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Konferans Salonu’nda, Geleneksel Sanatlar Derneği’nin “Yaşayan Miras Çalıştayı ve Söyleşisi” gerçekleşecek. Şanlıurfa Müzesi’ne uzmanlar eşliğinde geziler düzenlenerek, gençler, çocuklar ve dezavantajlı bireylerin müzeleri ve arkeolojik alanları ziyaret etmesi sağlanacak.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Konferans Salonu’nda “Son Veriler Işığında Taş Tepeler Kazıları Söyleşisi”nde Prof. Dr. Necmi Karul, Doç. Dr. Eylem Özdoğan, Doç. Dr. Emre Gül, Doç. Dr. Fatma Şahin ve Doç. Dr. Mücella Erdalkıran Şanlıurfalılar ile buluşurken, “Son Veriler Işığında Şanlıurfa Kalesi Kazıları Söyleşisi” Prof. Dr. Gülriz Kozbe’nin katılımıyla gerçekleşecek.

“Son Veriler Işığında Soğmatar ve Şuayb Şehri Kazıları Söyleşisi”nde Dr. İrem Mutlu ve Dr. Seçil Çokoğullu, “Son Veriler Işığında Harran Kazıları Söyleşisi”nde ise Prof. Dr. Mehmet Önal katılımcılarla değerli bilgiler paylaşacak.

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bahçesi’nde; Ferhan Tülmen ve Ali Nuri Türkoğlu “Kültürümüz Mayamız” söyleşisi, Işıl Açıkkar ve Serhat Yabancı ise “Mutlu Eşler, Mutlu Aile” söyleşisi ile festivalde yer alırken Nihan Hatipoğlu “Dosta Doğru” ile dinleyicilerini maneviyat dolu bir yolculuğa çıkaracak. “Züleyha ile Sınırsız Sohbetler”in konuğu Beyhan Budak olurken, Lacivert Dergisi de "Bağlarımız" Söyleşisi ile Şanlıurfalılar ile bir araya gelecek. Mehmet Cemil de “Edebiyat Sohbetleri” ile ziyaretçileri ile buluşacak.

Şanlurfa Arkeoloji Müzesi İç Avlu ise “Şanlıurfa’nın Kültür Değerleri ve Fotoğrafçıların İlgisi” söyleşisi ile Sabri Kürkçüoğlu’nu ağırlayacak.

Ünlü komedyen Gökhan Ünver stand up gösterisi Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu’nda izleyecilere eğlenceli anlar yaşatırken, Şanlıurfa il Halk Kütüphanesi “Ezber Bozan Kadınlar 2” söyleşisine ev sahipliği yapacak.

Şanlıurfa İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda Yağız Gönüler “Kendinin Yorgunu” söyleşisi, Şanlıurfa Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi’nde ise Melih Tuğtağ ile “İyi Haberler Ajansı” söyleşisi gerçekleşecek.

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bahçesi, Şanlıurfa Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi, Beykapısı -Sanat Sokağı, Mimarlar Odası Şanlıurfa Şube Başkanlığı ve Rızvaniye Külliyesi’nde düzenlenecek atölyelerde, yetişkin ve çocuklar sanatla tanışarak öğrenme fırsatı bulacak.

Çocuklar için de festival

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Arkeopark’ta dokuz gün boyunca içinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “Çocuk Köyü” kurulacak. Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları festival boyunca çocuk köylerinde olacak. Çocuklar; Çanakkale Mobil Müze, Aselsan Çocuk Tırı, Çocuk Oyunları Federasyonu Tırı gibi etkinlik alanlarında eğlenirken öğrenecek.

Sanat sokakta

Festival kapsamında, Piazza AVM içine yerleştirilecek piyanolarda gençler, “Sen de Çal” projesi kapsamında yeteneklerini sergileyecek. “Sen de Söyle” kabininde ise Şanlıurfa’nın yeni yıldızı olabilmek için ilk adımlarını atacaklar.

Ayrıca, Eyyübiye Millet Bahçesi, Şair Nabi Kültür Merkezi Dijital Sinema Salonu Bahçesi ve Divanyolu Caddesi önünde kurulacak Sokak Sahnesi’nde genç müzisyenler performanslarını izleyicilerle buluşturacak.

Lezzet durakları

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin düzenlendiği şehirlerde, o kente özgü mutfak kültürünü yaşatacak restoranlar “Lezzet Noktası” olarak belirleniyor. Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Şef Ramazan Bingöl önderliğinde, Türkiye’nin en değerli şefleri, o şehrin kaybolmaya yüz tutmuş lezzetlerini araştırıyor, reçetelerini yazıyor ve bu yemekleri, “Lezzet Noktası” olarak seçilen restoranlarda birlikte hazırlayarak menülere dâhil ediyor.

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’nde, gastronomi değerlerini tanıtmak için Eyüp Kemal Sevinç, Ömer Faruk Bingöl, Miktat Işıkyıldız, Ali Keskin ve İdil Açıkalın gibi birçok şef Şanlıurfa’da belirlenen 13 adet “Lezzet Noktası”nda yöresel yemekler yapacak. Coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere, Şanlıurfa’da unutulmaya yüz tutmuş pek çok geleneksel lezzet de misafirlerle buluşacak. Girişlerine özel olarak tasarlanmış “Lezzet Noktası” logoları yerleştirilen restoranlar, Şanlıurfalıların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de uğrak noktası olacak.







