Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci durağı Manisa: 9 gün boyunca sanatın kalbi Manisa'da atacak

"Mardin, Malatya ve Kayseri ile birlikte Manisa da bu yıl festival şehirlerimiz arasına katılmış, bu toprakların medeniyet mirası da diğer şehirlerimiz gibi markamıza eşsiz bir değer katmıştır. Biz de Manisa'mızı kültür ve sanatla bezeyerek bunun karşılığını vereceğiz. Bugün başlayan ve 9 gün sürecek festivalimiz kapsamında, 33 noktada gerçekleştireceğimiz 520 etkinlikte sizleri ağırlayacağız. Konserler, opera ve tiyatro temsilleri, film gösterimleri, sergi ve söyleşiler, çocuk etkinlikleri, atölye ve çalıştaylar olacak. Sahneden perdeye, gelenekselden dijitale sanatın bütün zenginliğini burada görecek, eğlenerek, öğrenerek, yaparak deneyimleyeceksiniz. Festivalin ziyaretçisi değil bir parçası olarak bu şölende yerinizi alacaksınız"