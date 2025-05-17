Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci durağı Manisa: 9 gün boyunca sanatın kalbi Manisa'da atacak

Ev sahipliğini Manisa'nın yaptığı Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle yapıldı. Bakan Ersoy, Adana ile başlayıp Manisa ile devam eden ve 20 şehri içine alan Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, 6 bin 800'den fazla etkinlik ile yaklaşık 45 bin sanatçıyı vatandaşlarla buluşturacaklarını belirtti.
Şehzadeler şehri olarak anılan Manisa, bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yeni Manisa Müzesi'nde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, festivali 2021'de başlattıklarını hatırlattı.
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin, yıldan yıla amaçlarına hakkıyla hizmet ederek kültür ve tarihin ihya edildiği, sanatın ve sanatçının desteklendiği, milyonlarca vatandaşın birlik ve beraberlik içinde buluştuğu dünyanın en kapsamlı festivali konumuna geldiğini anlatan Ersoy, bu yolda emeği geçenlere teşekkür etti.
9 günde 520 etkinlik, 33 noktada kültür buluşmaları
Ersoy, Avrupa Festivaller Birliği üyesi Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin, 5. yılında 7 bölge 20 şehir gibi muazzam bir yaygınlığa ulaştığını ve 8 ay süren bir kültür sanat mevsimine dönüştüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:
Yeni Manisa Müzesi kapılarını açtı
Bakan Ersoy, Yeni Manisa Müzesi'nin açılışını da festival vesilesiyle bugün yaptıklarını ifade ederek, müze hakkında bilgi verdi.
Manisa'ya yakışır bir eser olarak inşa ettikleri kompleksin, 8 bin 245 metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve yaklaşık 2 bin 400 metrekarelik sergileme bölümü içerdiğini anlatan Ersoy, şöyle konuştu:
Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Bakan Ersoy ve beraberindekiler, müzeyi gezdi.
Törene, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut ile diğer ilgililer katıldı.