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Manisa Kültür Yolu Festivali'ne yoğun ilgi

Manisa Kültür Yolu Festivali'ne yoğun ilgi

16:2223/05/2025, vendredi
AA
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Festival etkinliklerine ilgi yoğun.
Festival etkinliklerine ilgi yoğun.

17 Mayıs'ta başlayan ve 25 Mayıs'ta sona erecek Türkiye Kültür Yolu Festivali dolayısıyla kentte büyük kültür ve turizm hareketliliği yaşanıyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki ikinci durağı Manisa; festival süresince çocuklar için birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Atatürk Kent Parkı Çocuk Etkinlik Alanı’nda kurulan “Çocuk Köyü”nde gönüllerince eğlenen çocuklar, şehrin dört bir yanındaki atölyeler ve çocuk oyunları ile sanatla buluşuyor. Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında; Atatürk Kent Parkı Çocuk Etkinlik Alanı’nda kurulan ve birbirinden renkli aktiviteler, atölye çalışmaları, sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “Çocuk Köyü” minik misafirlerini ağırlıyor. “Çocuk Köyü” içerisinde yer alan, Jonglör ve illüzyonist gösterileri, balon katlama ve bubble gösterileri, şişme maskotlar ile mini disko, geleneksel çocuk oyun tırı, şişme kaydıraklar, zıplama evi ve Etnospor tırında gönüllerince eğlenen çocuklar, çuval yarışı, minder kapmaca gibi geçmişten günümüze taşınan oyunlarla sosyal becerilerini geliştiriyor. Minik Manisalılar, Etnospor ve futbol alanı gibi spor etkinliklerine yoğun ilgi gösteriyor. Çocuklar; “Rafadan Tayfa” gibi lisanslı çocuk tiyatrolarında en sevdikleri çizgi film kahramanlarını sahnede izleme şansı bulurken, “Adnan Abi ile Hacivat Karagöz Aramızda”, “İbiş İpli Kukla Gösterisi”, “Aşık ile Maşuk” gösterileriyle geleneksel sahne sanatlarıyla tanışıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Salonu da “Kral Olmak İstemeyen Aslan”, “Kırmızı Kanatlı Baykuş” gibi çocuk oyunlarıda minik sanatseverleri ağırlıyor. Çocuklar, Manisa İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleşen birbirinden farklı atölyelerde ise yeni bilgi ve beceriler edinerek ilham verici deneyimler yaşıyor.

Festival hep olsun

Çocuk Köyü’nde eğlenen çocuklar, “Çok eğleniyoruz, festival hep olsun” diyerek mutluluklarını paylaşırken anne-babalar ise, festival kapsamında gerçekleşen bu etkinliklerin çocuklar için çok faydalı olduğundan bahsederek, etkinlik alanındaki oyun çeşitliliğinden çok memnun olduklarını söyledi. Manisa’ya şehir dışından festival için geldiklerini söyleyen misafirler ise “Manisalılar çok şanslı” dedi.



#Manisa Kültür Yolu Festivali
#Türkiye Kültür Yolu Festivali
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