Türkiye Kültür Yolu Adana’dan yola çıkıyor

4 yıl önce İstanbul’dan yola çıkan Türkiye Kültür Yolu Festivali, yüzlerce sanatçıyla birlikte Anadolu’yu gezecek. İlk durağı Adana olan bu yılki festival 20 şehre uğrayacak. İlk yıl 80 mekanda yapılan etkinlikler geçen yıl 600’e çıkmış 16 şehri dolaşmıştı. Bu yıl da Adana’dan yola çıkan festival 9 Kasım’a kadar sanat adına unutulmaz deneyimler yaşatacak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve bir yandan özgün kültürümüzü uluslararası sanat formlarıyla buluşturan bir yandan da şehirlerimizin marka değerlerini yükselterek dünyanın en büyük festivali olma özelliğine sahip olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 20 şehirde 7’den 70’e herkesi kültür ve sanatla buluşturacak. Festivalin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk durağı olan Adana, 9 gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Geçen yıl Adana ayağına dahil edilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile daha da coşkulu geçecek. Öte yandan festival süresince birbirinden ünlü sanatçılar, Merkez Park’ta kurulacak ana sahnede en sevilen şarkılarını seslendirecekler.





Pıcasso Adana’da

Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında dünyanın en ünlü ressamlarından Pablo Picasso’nun eserlerinden oluşan “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir” sergisi Adana Müze Kompleksi Tarım Müzesi’nde sanatseverler ile buluşuyor. Picasso’nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan, tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 50 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.





Şehrin dört bir yanı sergi alanı olacak

Festival kapsamında Adana Müze Kompleksi’nde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün ‘Misis’ten Yükselen Tarih’ sergisi, bölgenin köklü geçmişini gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrılan ve gönüllerde taht kuran Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur’un hayatını konu alan ‘Sabahçı Kahvesi’ adlı enstalasyon sergisi, festival kapsamında Müze Kompleksi Eğitim Atölyesi’nde ziyarete açılıyor. Sanatçının orijinal giysileri, afiş ve plaklarının yer aldığı sergide, Ferdi Tayfur için özel olarak hazırlanan bir belgesel de gösterime sunuluyor. Yine festival kapsamında İlhami Atalay’ın “Bahar Çiçekleri” sergisinin yanı sıra Cengiz Yatağan, Ertuğrul Ateş, Beste Alperat, Ozan Oganer, Quasimotho gibi sanatçılar ile çok sayıda sanatçının bir araya gelerek hazırladığı farklı disiplinlerden çok sayıda sergi sanatseverler ile buluşuyor. Gökhan Doğan tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli Seyyah: Anadolu Medeniyetleri eseri de, Kültür Yolu Festivali kapsamında Adana’da sanatseverlerin ilgisini çekecek. Göbeklitepe’den günümüze Anadolu medeniyetlerini konu alan eser, lidar ve görüntü işleme ile izleyicileri geçmişin bir figürü olarak kurguluyor. Yapay zekâ, kişiye özel deneyimler sunarken, eser Adana’da ilk kez açık havada sergileniyor.





Filistin mücadelesine saygı duruşu

Adana Kültür Yolu Festivali, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi, Filistin mücadelesine bir saygı duruşu olarak özel bir seçkiye ev sahipliği yapacak. Küratörlüğünü Samed Karagöz’ün üstlendiği “Hala Yaşıyorum” sergisi, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu Fuayesi’nde sanatseverler ile buluşacak. Sergide, çağdaş Filistin sanatından çarpıcı bir seçki yer alıyor. Festival kapsamında ayrıca Filistin direnişiyle ilgili söyleşiler de düzenleniyor.





Tiyatro, opera, söyleşi…

Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyunları ve performansları ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü müzik toplulukları festival kapsamında Adanalılar ile buluşuyor. Festival boyunca İl Halk Kütüphanesi, Çukurova Üniversitesi ve Müze Kompleksi Konferans Salonu’nda birbirinden farklı konularda söyleşiler düzenlenecek. Ayrıca yine festival süresince Adana Müze Kompleksi ve Olgunlaşma Enstitüsü’nde düzenlenecek atölyelerde geleneksel el sanatları çalışmaları tanıtılarak bu alandaki farkındalık artırılacak.





Festivalde çocuklar da unutulmadı

Merkez Park’ta, dokuz gün boyunca içinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “Çocuk Köyü” kuruluyor. Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları da festival boyunca çocuk köylerinde yer alıyor. Festival kapsamında 01 Burda AVM ve M1 AVM’de yerleştirilecek piyanolarda genç yetenekler “Sen de Çal” projesi kapsamında yeteneklerini sergiliyor. Çukurova Üniversitesi Turkuaz Cafe ve Millet Bahçesi’nde kurulan Sokak Sahnesi’nde de genç müzisyenler performanslarını seyircilerle buluşturuyor.



