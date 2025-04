Sait Faik seyirciyle buluşuyor

Sait Faik’in hikâyeleriyle konservatuvar yıllarında tanıştığını söyleyen Özgür Özgülgün, “1990’lı yıllarda eğitim alırken Müjdat Gezen, Savaş Dinçer, Engin Cezzar ve Aliye Uzunatağ gibi ustalar, Sait Faik’in hikâyelerini sahneye taşımamız için bizi çalıştırdı. O dönemden beri onun hikâyeleriyle iç içeyim. Başucumda her zaman Sait Faik kitapları vardı. Onun öykülerinde her okur kendine ait bir şey bulabilir. İşçi de memur da ev hanımı da okusa, her kesimden yalnız insanların fark edilmeyen yönlerini açığa çıkaran bir öykücü. Müthiş bir gözlem yeteneği var ve okuyucuya ‘Ben de yazabilirim’ hissini veriyor. Çünkü en zor olan, en basit olanı yazmaktır ve o, bu yalınlığı edebiyata taşımayı başarmış. Bir gün kendi tek kişilik oyunum olursa, kesinlikle Sait Faik’in hikâyelerinin peşine düşen bir adamın öyküsünü canlandırırım diye düşünmüştüm. Sahneye taşırken de bu yalınlığı koruyarak canlandırdım” ifadelerini kullanıyor.