Çağrı filminin samimiyeti 50 yıl sonra bile etkili

Kutsalın sinemada gösterilmesi her dönem peşinden birçok soru getirir. Sorular tartışmalar oluşturur. Ama tartışmaların yanında bazı filmler seyirci için öne çıkar. Sinema salonlarına koşulur, televizyonda o film olduğunda ekrana kilitlenir. Bir sahnesini görmek yeter. Sinema ve kutsalın ilişkisi bütün kutsal dinler tarafından tartışılır. Temsil meselesi ana noktayı oluşturur. Biz de yazar Dr. Muhammet Sağlam ile Dünya Sinemasında Peygamber kitabından hareketle, kutsal ve sinema ilişkisini, yapay zekanın nasıl bir rol oynayacağını, Çağrı’nın sırrının ne olduğunu konuştuk.

Her şeyden önce Hz. Peygamber’in hayatından önemli kesitlere “şahitlik” etmiş olmanın verdiği bir his kalıyor izleyende. Bunun haricinde, Çağrı’daki sır Akkad’ın samimi niyetinde gizli. Uzun süre sinema eğitimi almış, televizyonda önemli işlere imza atmış, sinema dünyasının usta isimleriyle çalışmış bir yönetmen var kameranın arkasında. Bütün bunlardan öte sinema ve kutsal ilişkisini nasıl göstereceğini bilen, kendisinden önceki denemeler ve çekinceleri iyi analiz etmiş bir isim Akkad. Filmle baş başa kaldığınız anda, Hz. Peygamber’in şahs-ı manevisini incitmemek adına, film çekimine değin geçen on yılı aşkın süre içerisinde, senaryosundan kurgusuna, oyuncu seçiminden müziğine kadar özenle ve titiz bir işçilikle karşı karşıya kaldığınızı hissediyorsunuz. Restore edildikten sonra Ankara’daki sinema salonlarındaki son gösteriminde ben de bulunmuştum. Aradan geçen neredeyse 50 yıl sonra bile filmden çıkan herkesin çehresindeki ifadelerden Akkad’ın yaptığı işin karşılığını aldığını düşünmüştüm.