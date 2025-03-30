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Görme Biçimleri

Sernur Yassıkaya
Sernur Yassıkaya
04:0030/03/2025, Pazar
G: 30/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Katliamın tanığı şimdi katliamın kurbanı. Filistinli gazeteci Muhammed Mansur’un cenazesi, İsrail saldırısında şehit olduktan sonra Han Yunus’taki Nasser Hastanesi’ne getirildi. Yakınlarının yasına, basının susturulan sesi eşlik etti. (Fotoğraf: AA)
Katliamın tanığı şimdi katliamın kurbanı. Filistinli gazeteci Muhammed Mansur’un cenazesi, İsrail saldırısında şehit olduktan sonra Han Yunus’taki Nasser Hastanesi’ne getirildi. Yakınlarının yasına, basının susturulan sesi eşlik etti. (Fotoğraf: AA)

Gazze’de yaşanan soykırım tüm dünyanın gözünün önünde devam ediyor. Tanıklık eden gazeteciler kurban oluyor, onların ardından tanıklıkları bize birer vasiyet olarak kalıyor. Gazze’yi görmeye ve göstermeye çalışan tüm fotoğrafçılara minnetlerimizle. Ramazan Bayramı’nda da Gazze’yi konuşmaya ve düşünmeye devam edelim.

HALİL İBRAHİM İZGİ

Bayramı görememek

Ramazan Bayramı öncesinde El-Anşasi ailesi, bir çadırda hayatta kalmaya çalışıyordu. İsrail saldırısı sonucu anne, baba ve üç çocuk yaşamını yitirdi. Cenazeleri Gazze’de toprağa verildi. Acı bir bayram. (Fotoğraf: AA )


Vicdan mahkemesi

Cakarta’daki ABD Büyükelçiliği’nin önünde bir kadın Trump ve Netenyahu fotoğraflarıyla katilleri teşhir ediyor. Dünyanın gördüğü herkesin bildiği gerçekler bir fotoğrafla vicdanlara aktarılıyor. Beraati olmayan bir vicdan mahkemesine dönüşen kadraj sessizliği yırtıyor. (Fotoğraf: Bay Ismoyo / AFP)


Tarifsiz tarih

Yıkılmış İslam Üniversitesi’nin enkazından kitap toplayan bir Filistinli, bu sayfaları yemek pişirmek için tutuşturmak zorunda kalıyor . Gazze’de bilgi hayatta kalmak için kendini feda ediyor. (Fotoğraf: Omar Al-Qattaa / AFP)


Uzakta bir ışık

Gazze çok uzak olabilir ama görmeye engel değil. Kolombiya’nın başkenti Bogota’da bir adam Gazze için yakılan mumların başında duruyor. Aydınlanması gereken vicdanlar için hala bir umut ışığı var. (Fotoğraf: Alejandro Martinez / AFP)


Şimdilik hayattayız

Gazze’de çocuklar, Ramazan ayında dağıtılan yemeklerle evlerine veya çadırlarına dönüyor. Yemek bulmak hayat mücadelesinin bir parçası. Bir tencere yemek belki büyük bir ziyafet. Hayat zor, Gazze’de daha zor. (Fotoğraf: Bashar Taleb / AFP)


#Gazze
#ABD
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#katliam
#soykırım

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