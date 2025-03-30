Görme Biçimleri

HALİL İBRAHİM İZGİ





Bayramı görememek

Ramazan Bayramı öncesinde El-Anşasi ailesi, bir çadırda hayatta kalmaya çalışıyordu. İsrail saldırısı sonucu anne, baba ve üç çocuk yaşamını yitirdi. Cenazeleri Gazze’de toprağa verildi. Acı bir bayram. (Fotoğraf: AA )





Vicdan mahkemesi

Cakarta’daki ABD Büyükelçiliği’nin önünde bir kadın Trump ve Netenyahu fotoğraflarıyla katilleri teşhir ediyor. Dünyanın gördüğü herkesin bildiği gerçekler bir fotoğrafla vicdanlara aktarılıyor. Beraati olmayan bir vicdan mahkemesine dönüşen kadraj sessizliği yırtıyor. (Fotoğraf: Bay Ismoyo / AFP)





Tarifsiz tarih

Yıkılmış İslam Üniversitesi’nin enkazından kitap toplayan bir Filistinli, bu sayfaları yemek pişirmek için tutuşturmak zorunda kalıyor . Gazze’de bilgi hayatta kalmak için kendini feda ediyor. (Fotoğraf: Omar Al-Qattaa / AFP)





Uzakta bir ışık

Gazze çok uzak olabilir ama görmeye engel değil. Kolombiya’nın başkenti Bogota’da bir adam Gazze için yakılan mumların başında duruyor. Aydınlanması gereken vicdanlar için hala bir umut ışığı var. (Fotoğraf: Alejandro Martinez / AFP)





Şimdilik hayattayız

Gazze’de çocuklar, Ramazan ayında dağıtılan yemeklerle evlerine veya çadırlarına dönüyor. Yemek bulmak hayat mücadelesinin bir parçası. Bir tencere yemek belki büyük bir ziyafet. Hayat zor, Gazze’de daha zor. (Fotoğraf: Bashar Taleb / AFP)



