Sesimizi duyun diye dua ediyoruz

HALİL İBRAHİM İZGİ





Dünya coğrafyası çalkantılar geçirmeye devam ediyor. Savaşların dışında zorlu hayatlar, değişen jeopolitik ve belirsiz gelecek insanların yüzlerine yansıyor. Hindistan’dan Rusya’ya, ABD’den Gazze’ye hayat kolay değil. Bildiğimiz şekliyle dünya artık yok. Yeni bir dünya içinse sanırım henüz erken.





İşimiz zor

Yeni ABD yönetimi tarafından işten çıkarılan federal çalışanlar seslerini duyurmaya çalışıyor. Elon Musk tarafından sözleşmeleri feshedilen çalışanlar Kongre’de senatörlere sıkıntılarını anlatarak çözüm bulma niyetinde. Ancak Trump yönetiminin işten çıkarma iştahı karşısında ne kadar muhatap bulabilecekleri kuşkulu. AA fotoğrafçısı Celal Güneş, ABD’nin içindeki bu dramı kaydediyor.





Seni seviyorum

Oyuncak ayıları satan adam müşterilerini beklerken telefonda konuşuyor. Hindistan sokaklarındaki bu görüntü ayının önündeki “seni seviyorum” yazısıyla birleşiyor. Telefonda ne konuştuğunu bilmiyoruz ama foto-muhabiri Indranil Mukherjee çektiği kareyi bir şekilde seslendirmeyi başarmış. Dünyanın sevgiye ihtiyaç duyduğu dönemde Bombay sokaklarındaki bu yorgun mesajın hedefine ulaşması dileğiyle.





Sıcak ve soğuk

Sıcak iklimin ülkesi Gine Bissau’nın başkanı Umaro Sissoco Embalo soğuk günler yaşayan Moskova’da sıcak şekilde karşılanıyor. Yuri Kochetkov’un bu karesi dünyanın geçirdiği değişimi ve yeniden kurulan düzeni insanların yüzlerinde yakalıyor. Kremlin karmaşık diplomasi trafiğinin içinde Afrika’nın ilgisiyle ısınıyor.





Ağır hayat





Zor şartlar, düşük ücret ve ağır hayat. Bangladeşli tuğla işçisinin hayatının özeti bu olabilir. Hayatı tuğlalarla örerken başında taşımak zorunda olduğu yükler tabloyu ağırlaştırıyor. AA fotoğrafçısı Niamul Rifat hayatın rengine boyanmış işçiyi insanlık defterine kaydediyor.





Yolda kalan Fransız

Fas’ta gençlerin katıldığı bir rallide yolda kalan Renault 4 gençler tarafından itiliyor. Fransa’yı temsil eden bir otomobil markasının Afrika’daki bu durumu aynı zamanda mevcut dış politikanın da bir tezahürü. Fransa, Afrika’da yolda kaldı. Abdel Majid Bziout bu durumu farklı bir şekilde kayda almış.





Sesini duyurmak

Gazzeli kız çocukları okul bahçesindeki çadırda Kur’an okuyarak sabırla Allah’tan yardım bekliyorlar. Zorlu günler geçiren Gazzeliler morallerini yükselterek hayata tutunmaya devam ediyor. AA fotoğrafçısı Hamza Z. H. Qraiqea, kızların sabrını kayıt altına alarak direnişi dünyaya iletiyor.



