Neşe direniştir

HALİL İBRAHİM İZGİ





Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Gazze’yi tatlı bir telaş kapladı. Soykırımın gölgesinde, dünyanın sessizliği ve umursamazlığına rağmen, Filistin’in direniş ruhu 77 yıl önceki gibi vakur ve genç. Mahmud Derviş’in, “Gördüm sokaklarda seni ve ateş ocaklarında,

kaynayan kanında güneşin. Ve ahırlarda... Ve bütün tuzlarında denizin. Ve kumlarda... Toprak gibi güzel, yasemin gibi, ve çocuklar gibi” satırlarıyla anlattığı Filistin.

Filistinli Rihan Sharab, ağır yıkıma maruz kalan Han Yunus’ta yardım kolilerini Ramazan süslerine dönüştürerek zorlu günlerin içinde bir umut ışığı olmaya çalışıyor. Gazze, zorlu imtihanların içinde geleceğe olan inancını koruyor. AA’dan Hanı Alshaer’in karesi bu umut ışığını tüm dünyaya iletiyor.





Göz gözü görmüyor!

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş zorlu coğrafi şartlar altında ilerliyor. Dronlar sadece saldırılar için değil keşif faaliyetlerinde de kullanılıyor. Topçu birliklerinin operasyonları için yapılan keşifler Velyka Novosilka’daki Ukrayna birlikleri için gören gözlere dönüşüyor. ABD-Rusya arasındaki görüşmelerin arifesinde belirsizleşen ortamda mecazi ve gerçek anlamda göz gözü görmüyor. Cephede de durum farklı değil. Anadolu Ajansı foto muhabiri Wolfgang Schwan da cephedeki hayatın gözü olmayı sürdürüyor.





Acın acımdır

Saraybosna’da yapılan Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’na katılan İsrail kadın buz hokeyi takımını protesto eden göstericiler Filistin’e sadakatlerini ifade ettiler. Karmaşık etnik ve yönetim yapısı ve soykırımın gölgesindeki yakın tarihi nedeniyle Filistin’i en iyi anlayan coğrafyalardan biri Bosna-Hersek.





Yıkıntıdaki fırıncı

Gazze’de emsalsiz yıkımın ardından eldeki imkanlarla ekmek üretimi devam ediyor. Fırınlar enkaza dönüşmüş, ekmeğin pişmesi için gerekli un, su ve yakıtı temin etmek oldukça zor. Ama Cebaliye mülteic kampında mahalleli için ekmek üretimi devam ediyor. Anas Zeyad Fteha, Anadolu Ajansı’nın açtığı pencereden Gazze’nin hayat mücadelesini ulaştırıyor.





Özgürlük ve adalet!

İrlanda, Filistin’e en güçlü desteği veren ülkeler arasında. Sokakları dolduran göstericiler İrlanda’yı simgeleyen yoncanın yer aldığı Filistin için özgürlük ve adaleti talep eden pankartla, ABD’nin soykırıma desteğini kınıyor ve uluslararası yaptırımlar talep ediyorlar. Dublin’den Gazze’ye destek kesintisiz bir sesle ulaşıyor: Filistin yalnız değildir.





Savaş suları kesti!

Bebek arabalarının içinde kuyu sularını taşıyan Ukraynalı siviller. Donetsk’in Rodynske şehrinin sakinleri beş aydır elektrik ve suya erişemiyor. Kış soğuğunda diğer savaş coğrafyaları gibi en temel ihtiyaçları için zorlu mücadeleler vermek zorundalar.



