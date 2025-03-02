Gelecek nesillere emanetimiz olsun

Filmin yapımcılarından Süleyman Kurt, yaklaşık dört yıl önce “Kudüs ve Filistin için neler yapabiliriz?” sorusuyla yola çıktıklarını belirterek, “Gelecek nesillere, çocuklara, gençlere ve ailelere bir emanet bırakmak istedik” diyor. Kurt, “Kudüs Macerası hikayesi böyle şekillenmeye başladı. İlhamımızı Filistin sokaklarından, Filistinli çocuklardan aldık” ifadelerini kullanıyor ve ekliyor: “Kuşkusuz Filistin deyince baştan başa tarihi, kültürel, İslami ve insani bağlama yoğun duygu durumlarıyla harmanlanan etkileyici bir süreçten bahsedebiliriz. Filistin ve Kudüs’ün İslam’ın ilk kıblesi oluşu, kadim uygarlıklara ev sahipliği yapması ve en önemlisi de Hz. Peygamberimizin (sav) miraca yükseldiği mekân olan kutsal mabed Mescidi Aksa başlı başına ilham kaynaklarımız arasında yer aldı.” Kudüs Macerası filminin, Kudüs’te işgal güçleri tarafından yıkılmak istenen bir yetimhaneyi konu aldığını söyleyen Kurt, “İstanbul’dan torunlarıyla yola çıkan Ömer dede, yetimhaneyi yıkılmaktan kurtarmak için heyecan dolu maceralara atılıyor. Tabii ki çocuklar da maceraya eşlik ediyorlar. İstanbul manzaralarından, Ayasofya Camii’ne, İstanbul havalimanından Kudüs’e uzanan macera dolu bir hikâye. İstanbul’da başlayan ve içerisinde heyecan ve sürprizlerle dolu bir macera Kudüs’te devam ediyor” sözleriyle filmi anlatıyor. “Aslında biz bilge lider Aliya’nın dediği gibi hali hazırda yazılmakta olan tarihin doğru tarafında yer almak istedik sadece” ifadelerini kullanan Kurt, “Sahibi Allah olan bir davaya bizim katacağımız bir şey olamaz, sadece Allah kendisine ait olan davaya hizmet etmeyi nasip ederse biz ondan bir ecir umarız. Filistinlilerin yaşadığı bu kadim sorun yeni değil, 1948’de başlayan bir sorun. Biz tamamen tarihi, İslami ve entelektüel kaynaklardan referans alarak çocuklarımıza gençlerimize temiz ve nezih bir içerik sunduk. Temenni ettik ki, onlarca yıllık bir hikâyenin küçük bir sahnesinde yer alalım, gelecek nesillere gerçek ve temiz bir Kudüs Macerası emanet edelim. Çocuklarımız ve gençlerimiz Filistin ve Kudüs’ü kutsal toprakları ve kutsal emanetleri öğrensin” şeklinde konuşuyor. Ömer Dede ve torunlarının Kudüs macerasını kurgularken isimlerin titizlikle belirlendiğini dile getiren Kurt, “Kahramanlarımızın hiçbirinin ismi öylesine ya da tesadüfen koyulmadı. Ömer Dedemiz var, Ali’miz, Ayşe’miz, Süleyman’ımız var. Bu isimler tarihi perspektifte hep önemli isimlerin iz düşümleri. Hanzala çizeri Naci El Ali’den Filistin sokaklarındaki Türkiye sevgisine kadar çok fazla detay yer alan bir kahraman konumlandırması yaptık” açıklamasını yapıyor.