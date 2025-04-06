Güçlü yapay zeka inanç sahibi olabilir

Günümüzde yapay zekânın yükselişi felsefi ve etik konularda olduğu kadar teolojik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Yapay zekâ dinle ilişkili bazı araştırma ve uygulamalarda kullanıldığı gibi; Tanrı’nın varlığı, evrenle ilişkisi, insanın mahiyeti, özgürlüğü, evrendeki yeri ve misyonu gibi konularda oldukça tartışmalı teolojik kavram ve fikirlerin ortaya atılmasına da neden olabiliyor. Artık hayatımızın bir gerçeği olan yapay zekânın günlük işleri kolaylaştıran onlarca özelliğinin yanında yanıltıcı taraflarıyla suistimale de açık bir alan da olduğuna dikkat çeken Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı hocalarından Prof. Dr. Mehmet Bulgen, “Yapay zekânın bugünkü kullanımında dinlerin kurtuluş teorilerini de olumsuz etkileyebilecek örnekler de görüyoruz. Transhümanizm bunlardan biridir. Transhümanizm yapay zekâdan destek alarak insanı tamamen mükemmel bir hale getirmek ve ölümden bile muaf tutmak gibi amaçlar hedefliyor” diyor. İslam dininin ana eksenini tevhidin oluşturduğunun altını çizen Bulgen, “Allah-u Tealâ’nın merkeze alınması ve insanların ebedi hayat için bu dünyada olduklarının farkında olması gerekir. Dolayısıyla bir gün ölüp yeniden diriltilecek bir hayat söz konusu olduğunda bu dünyadaki yapıp ettiklerimizi buna göre tasarlamamız gerekir. İşte tam bu nedenle yapay zekâyı amaç olmaktan ziyade kendilerini kurtuluşa ulaştıracak bir araca dönüştürmeleri gerekiyor” açıklamasını yapıyor. Alanında uzman 21 araştırmacının, 20 makale ile konuyu geniş bir perspektiften ele aldıkları Timaş Yayınları arasında çıkan Yapay Zekâ ve İslam kitabının editörü Prof. Dr. Mehmet Bulgen ile konuştuk.

Prof. Dr. Mehmet Bulgen

Halihazırda İslam veya ilahiyat alanında yapay zekâya dair çalışmalar var mı?

Yapay Zekâ ve İslam kitabı aslında iki yıla yakın bir projenin emeği. Bildiğiniz gibi yapay zekâ yaklaşık on yıldan beri -özellikle son yıllarda daha da belirginçok adından söz edilen bir teknoloji. Hemen hemen hayatın her alanını ilgilendiren yansımaları söz konusu. Tabii yapay zekânın günümüzdeki etkilerinin yanında gelecekteki oluşturacağı muazzam bir potansiyele sahip. Tabii din de hayatın her alanını etkileyen bir unsur. İnsan hayatını hem bireysel hem de toplumsal yönden etkide bulunur. Tabii toplumda meydana gelen gelişmeler, özellikle yapay zekâ gibi geniş çaptaki değişimler, ister istemez dini de etkileyecektir. Tabii dini birçok açıdan etkilemesi söz konusu. Örneğin, “İnsan nedir?”, “Bilinç nedir?”, “İnsanın sorumluluğu nedir?” gibi bizim klasik İslam düşüncesine göre yaptığımız tanımların yeniden gözden geçirilmesi söz konusu. Bununla beraber etikle ilgili olarak yapay zekânın oluşturduğu bir takım tartışmalar da söz konusu. Yine yapay zekânın İslami ilimler alanında araştırma yönünden sağladığı bir takım imkânlar, olanaklar var. Bu anlamda Yapay Zekâ ve İslam kitabı İslam dininin birçok yönüyle etkilenmesi bakımından 21 araştırmacı tarafından, 20 makalenin bir araya getirildiği bir çalışma. Bu kitabın yapay zekâ ve İslam’ın doğrudan ve dolaylı olarak ilişkili olduğu konuları bütüncül bir şekilde ifade etmeye çalışan interdisipliner bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Tabii interdisipliner derken; kitabın içeriğine bakıldığında felsefe alanından yazılar olduğunu görüyoruz. Çünkü yapay zekânın felsefe yönünden getirdiği imalar da söz konusudur. “Bilinç yapay zekâya aktarılabilir mi?” gibi sorular aynı zamanda felsefi sorulardır. Bu noktada felsefe ve dinler de ilişkili hale geliyor. Yine bilgisayar mühendisleri tarafından yazılmış makaleler var. Daha özel İslami ilimlerin her dalından kendi bakış açısında makaleler var. Mesela İslam hukuku açısından finansta yapay zekâ veya İslam sanatlarında yapay zekâ üzerine yazılmış makaleler var. Dolayısıyla birçok yönden başta Müslümanlar olmak üzere, akademi camiasını ilgilendiren pek çok unsuru barındırdığını söyleyebiliriz. Bu yönüyle kitabın bu alanda interdisipliner çalışmalar arasında bir ilk olduğunu da söyleyebiliriz.





Güçlü yapay zekâ inanç sahibi olabilir

Makinelerin insan düzeyinde düşünme kabiliyetine sahip olabileceklerini tartışıldığı günümüzde artık “Makineler inanç sahibi olabilir mi?” sorusu da gündeme geliyor. Bu mümkün mü?

Bu çok kritik bir soru. Bizim yapay zekânın konumuna ve ne olduğunu bakmamız gerekiyor. Şu anda yapay zekâ Chatgbt gibi çok duyduğumuz yapay zekâ modelleri doğal dili işlemeye esas alan, -“Büyük Dil Modeli” de deniliyor bunlara- zekâlar. Bu programların çalışma prensibi sizin verdiğiniz muazzam miktardaki veriyi işlemek. Bir insanın okuyabileceği makale sayısı, kitap sayısı sınırlıdır. Ama siz yapay zekâya teorik olarak şimdiye kadar dünyada şimdiye kadar yazılmış tüm kitapları, makaleleri verebilirsiniz. Sonraki süreçte yapay zekâ; makine öğrenmesi, derin öğrenme teknikleri, yapay sinir ağları gibi çeşitli logaritma kullanarak bu veriyi işliyor. Bu muazzam miktardaki veriler arasında bağlantılar kuruyor, ayrıştırmalar yapıyor. Böylelikle de kontrol edildiğinde oldukça anlamlı çıktılara ulaştığını görüyoruz. Bu da İslami ilimler dahil her alanda yeni çıktılara ulaşmak demek. Örneğin siz tefsirle ilgili üretilmiş tüm literatürü yapay zekâya verdiğinizde ve aralarında anlamlı ilişkiler kurmasını bekleyebilirsiniz. Yalnız bu şekilde yapay zekâ, şu anki seviyesi itibariyle dar anlamda yapay zekâ olarak tanımlanıyor. Bir de “yapay genel zekâ”, “güçlü yapay zekâ” ya da “süper yapay zekâ” diye tabirler var. Mesela yapay genel zekâ demek; yapay zekânın artık tek bir alanda değil de, bir insan zihni gibi çok farklı problemleri kendi kendine çözebildiği bir aşamaya geçilmesi anlamına geliyor. Bir diğer kavram güçlü yapay zekâ; bu kavram çok daha iddialı bir aşama. Buna göre yapay zekâ öyle bir seviyeye gelecek ki artık bilinç kazanacak ve insanın da sahip olduğu algılara, duygulara ve iradeye sahip olabilecek. Burada eğer yapay zekâ, güçlü yapay zekâ seviyesine gelirse -ki bir çok uzman bunun gerçekleşebileceğini söylüyor- İslam dini de genelde mükellefiyetin, sorumluluğun esasını akla sahip olmak olarak belirler, akıl birinci derecede koşuldur. Biz yapay zekânın bu şekilde bir akla sahip olduğunu düşündüğümüzde, “Makinalar inanç sahibi olabilir mi?” sorusu da artık meşru hale geliyor.





Etikle ilgili kaygılar dikkate alınmalı

İslami bakış açısı yapay zekâ teknolojisine nasıl bakıyor? Ya da nasıl bakmalı?

İslam dini insanın aklına önem ve değer verir. Şuan yapay zekâ gibi teknolojiler gündeme geliyorsa bu bir nevi insanın kazanımı sayesindedir. Yapay zekâya saf haliyle baktığımızda İslam dini elbette bu bilime destek verir. Çünkü özellikle tıp alanında çok müsbet kullanımları var, ekonomide sağladığı kolaylıklar, faydalar var yine askeri alanda yapay zekâya sahip olmak büyük bir potansiyali, güveni ve istikrarı sağlıyor… Dolayısıyla yapay zekâya doğrudan İslam dininin karşı çıkması söz konusu olamaz. Ancak İslam dini, “Makasıdu’ş-Şeria”ya da sahiptir. Yani hayatın korum altına alınması, malın koruma altına alınması yine dinin koruma altına alınması, bunlar önemlidir. Yine yapay zekâ bu şekilde İslam dininin maksatlarına uygun bir amaç doğrultusunda kullanılması gerekir. Diğer taraftan istismara açık bir teknoloji olduğunu da biliyoruz. Yapay zekânın fırsatları kadar tehditlerinin de farkında olmak gerekir. Eğer maksatlı bir şekilde tasarlanırsa, diyelim ki tamamen naturalist veya ateistlik bir arka plana sahip olduğunda yapay zekâ kullanıcılarını din konusunda olumsuz bir şekilde yönlendirecektir. Bizim yapay zekânın sağladığı o avantajları, İslami ilimlerin nasıl daha iyi bir şekilde araştırılabileceği, yeni bilgileirn nasıl üretilebileceği, yine insan ömrünün nasıl daha konforlu hale getirilebileceği şeklinde yönlendirmemiz gerekiyor. Etikle ilgili kaygıları özellikle dikkate almamız gerekiyor.





Yapay zekâ araştırmaları teşvik edilmeli

Peki, yapay zekâ teknolojisine hakim olmanın dini değerler ile birlikte dini yaşam ve pratikleri için nasıl avantajları olabilir?

Yapay zekâ ekonomik, sağlık, askeri hatta tarım gibi alanlarda güç sağlıyorsa İslam dininin bu teknolojiye alan açması söz konusudur. Hatta İslam araştırmalarında yapay zekânın kullanılması teşvik edilmelidir. Konuşmamızın başında verdiğim örnekteki gibi… Geçmişten bugüne gelen bilgileri bir araya getirme ve yeni sonuçlar oluşturarak günümüzdeki problemlerin çözümlerine de katkı sağlayacak yeni fikirler elde etme anlamında önemli. Bu türden amaçlarda yapay zekâ kullanılabilir. Ancak elbette İslam dininin ana ekseni tevhiddir. Allah-u Tealâ’nın merkeze alınması ve insanların ebedi hayat için bu dünyada olduklarının farkında olması gerekir. Dolayısıyla bir gün ölüp yeniden diriltilecek bir hayat söz konusu olduğunda bu dünyadaki yapıp ettiklerimizi buna göre tasarlamamız gerekir. İşte tam bu nedenle yapay zekâyı amaç olmaktan ziyade kendilerini kurtuluşa ulaştıracak bir araca dönüştürmeleri gerekiyor. Yapay zekânın bugünkü kullanımında dinlerin kurtuluş teorilerini de olumsuz etkileyebilecek örnekler de görüyoruz. Transhümanizm bunlardan biridir. Transhümanizm yapay zekâdan destek alarak insanı tamamen mükemmel bir hale getirmek ve ölümden bile muaf tutmak gibi amaçlar hedefliyor. Hümanizmde olduğu gibi insandan farklı bir üst otoriteyi kabul etmiyor. Tamamen insanı merkeze alan bir anlayış söz konusu. Burada mükemmel hale gelip ölümsüzlüye kavuşarak tanrıdan bağımsız hale gelme gibi bir yaklaşım söz konusu. İslam dini bu şekildeki iddiaları kabul etmez. Çünkü İslam’da ebediyet yurdu ahiret hayatıdır. Transhümanizm, yani insanın kemâli ancak ahirette aranmalıdır diyebiliriz. Bu dünyada kendini tanrıdan bağımsızlaştırma, ölümsüzlüğü kazanma böylelikle de adeta bir tanrı-insan yaklaşımı oluşturmanın biz İslam dinince uygun bulunacağını düşünmüyoruz. Zaten evrenin yapısına da baktığımızda buna müsaade eden bir durumu yok. Çünkü evrenin bir başlangıcı var. Yine modern termodinamik ve kozmoloji ile ilişkili teoriler evrenin bir sonu olduğunu söylüyor bize. Büyük patlamayla mı olur yoksa büyük donmayla mı olur bilemiyoruz ancak evrenin mutlaka bir sonu olacağı bugün modern bilim tarafından dile getiriliyor. Böyle bir ortamda yapay zekânın insanı bir tanrıya dönüştürmesi veya ölümsüz hale getirerek ahiretten muaf kalma şeklinde bir senaryonun mümkün olmadığını söyleyebiliriz.





Dünyanın en değerli şirketleri haline geldiler

Yapay zekâ kullanımının etik çerçevesini çizmek mümkün müdür? Sizce mahremiyetin ihlali, taraflı algoritmalar, dezenformasyon amaçlı sistemler, epistemik şiddet ve dijital faşizm gibi sorunlara yönelik tedbirler alınabilir mi?