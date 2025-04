Güçlü yapay zeka inanç sahibi olabilir

Yapay Zekâ ve İslam kitabı aslında iki yıla yakın bir projenin emeği. Bildiğiniz gibi yapay zekâ yaklaşık on yıldan beri -özellikle son yıllarda daha da belirginçok adından söz edilen bir teknoloji. Hemen hemen hayatın her alanını ilgilendiren yansımaları söz konusu. Tabii yapay zekânın günümüzdeki etkilerinin yanında gelecekteki oluşturacağı muazzam bir potansiyele sahip. Tabii din de hayatın her alanını etkileyen bir unsur. İnsan hayatını hem bireysel hem de toplumsal yönden etkide bulunur. Tabii toplumda meydana gelen gelişmeler, özellikle yapay zekâ gibi geniş çaptaki değişimler, ister istemez dini de etkileyecektir. Tabii dini birçok açıdan etkilemesi söz konusu. Örneğin, “İnsan nedir?”, “Bilinç nedir?”, “İnsanın sorumluluğu nedir?” gibi bizim klasik İslam düşüncesine göre yaptığımız tanımların yeniden gözden geçirilmesi söz konusu. Bununla beraber etikle ilgili olarak yapay zekânın oluşturduğu bir takım tartışmalar da söz konusu. Yine yapay zekânın İslami ilimler alanında araştırma yönünden sağladığı bir takım imkânlar, olanaklar var. Bu anlamda Yapay Zekâ ve İslam kitabı İslam dininin birçok yönüyle etkilenmesi bakımından 21 araştırmacı tarafından, 20 makalenin bir araya getirildiği bir çalışma. Bu kitabın yapay zekâ ve İslam’ın doğrudan ve dolaylı olarak ilişkili olduğu konuları bütüncül bir şekilde ifade etmeye çalışan interdisipliner bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Tabii interdisipliner derken; kitabın içeriğine bakıldığında felsefe alanından yazılar olduğunu görüyoruz. Çünkü yapay zekânın felsefe yönünden getirdiği imalar da söz konusudur. “Bilinç yapay zekâya aktarılabilir mi?” gibi sorular aynı zamanda felsefi sorulardır. Bu noktada felsefe ve dinler de ilişkili hale geliyor. Yine bilgisayar mühendisleri tarafından yazılmış makaleler var. Daha özel İslami ilimlerin her dalından kendi bakış açısında makaleler var. Mesela İslam hukuku açısından finansta yapay zekâ veya İslam sanatlarında yapay zekâ üzerine yazılmış makaleler var. Dolayısıyla birçok yönden başta Müslümanlar olmak üzere, akademi camiasını ilgilendiren pek çok unsuru barındırdığını söyleyebiliriz. Bu yönüyle kitabın bu alanda interdisipliner çalışmalar arasında bir ilk olduğunu da söyleyebiliriz.