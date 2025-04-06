Çöpleri yere atma: Tasarla giy

Çocukken hayata meraklı gözlerle bakar, oradan kendimize bir gelecek bulmaya çalışırız. Fotoğrafçıların ilgi alanlarından biri de çocukların bu merak dolu gözleridir. Orada umudu, acıyı, merakı bütün saflığı ile yakalamaya çalışırlar.
Yıkımın ardından
Cakarta’daki ABD Büyükelçiliği’nin önünde bir kadın Trump ve Netenyahu fotoğraflarıyla katilleri teşhir ediyor. Dünyanın gördüğü herkesin bildiği gerçekler bir fotoğrafla vicdanlara aktarılıyor. Beraati olmayan bir vicdan mahkemesine dönüşen kadraj sessizliği yırtıyor. (Fotoğraf: Bay Ismoyo / AFP)
Geride kalan
Lübnan’a yönelik İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler toprağa verilirken bir çocuk onlarla mezarlarının başında bayramlaşıyor. İsrail saldırganlığı küçük büyük dinlemeden sivilleri hedef alırken çocuklar her kayıptan sonra biraz daha büyüyorlar. Hayat bayram olsa güzel olur ama onun için henüz şartlar uygun değil.
Biz büyük ve kirlendi dünya
Biz büyüdük ve kirlendi dünya… Bir şarkının sözlerindeki bu ifade plastik adama ilham vermiş. Çocukluğun saflığını korumak için sessiz bir çığlık atıyor. Senegal’in başkenti Dakar’da yaşayan bu adam, çevre kirliliğine plastik atıklardan oluşan kıyafetiyle dikkat çekiyor.
Bayram tıraşı
Arakanlı mülteci çocukluğunu geride bırakmış ve kendisini tıraş ediyor. Daha güzel bir günler görmek için aynada kendisine bakıyor. O anda fotoğrafçı da onun bu gayretini dünyaya duyuruyor. (Fotoğraf: Chaideer Mahyuddin - AFP)
Mülteci hayaller
Arakanlı mülteci çocuk bayram neşesini oyuncağı ile yaşıyor. Endonezya’nın Açe bölgesinde çekilen fotoğraf uzaklardaki memleketine bir selam niteliğinde. Sadece hatıralarda kalan bir geçmişi yeniden yaşayıp yaşayamayacağı meçhul ama umut daima taze. (Fotoğraf,: Chaideer Mahyuddin - AFP)