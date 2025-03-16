Ramazan sofralarının baş tacı hurma

Bu yıl ramazan sofralarının klasik tatlarından bahsediyorum. Ve bu bahiste, “orucu açmak” dendiğinde hepimizin aklına gelen hurmayı anmamak olmazdı. Kur-an’da Hz. Meryem’e dallarını kendine çekmesi buyrulan hurma, tek başına birçok besin ögesini barındırdığı için sağlıklı bir yiyecek olarak bilinir. İçerisinde mineral ve vitaminler kadar bol bulunan lifler de sindirim sistemine oldukça faydalıdır. Hurma bahsi açıldığında sıklıkla aklıma gelen Hz. Ali’nin hastayken yaş hurma yediği anlatıyı burada anmadan edemeyeceğim. Efendimiz (sav) O’na (ra) hastayken yaş hurma yememesini öğütlemiştir. Demek ki, her zaman tek başına karın doyurmaya sağlıklı bir biçimde yarayan hurmanın da dikkatle yenmesinde birtakım faydalar vardır.

Hurma, her hac dönüşünde hacıların getirdikleri arasındadır ki bu, doğrudan Hicaz bölgesi ile ruhsal bir bağ kurduğumuz ve bu bağı da bir yiyecek ve bir içecekle sembolleştirdiğimiz anlamındadır. Bir zemzem hacdan gelir, bir hurma. Ve ikisi de mübarek topraklardan hediyedir mana dünyamıza. Efendimiz (sav) hurmayı kâh tek başına, kâh salatalık, kavun veya tereyağı ile, kâh arpa ekmeğiyle yemiş ve övmüştür. Tarihimizde bir başka yeri de Medine müdafaası sırasında hurmayla ve hatta hurma çekirdeklerinden yapılan ekmekle Efendimiz’in (sav) aziz hatırasını savunan Fahrettin Paşa ve askerlerinin yiyeceği olmasından gelir. Bütün kuşatma boyunca Fahrettin Paşa ve askerleri hurmayla kuvvet bulmuştur. Hurma bugün hâlâ iftar sofralarının olmazsa olmazı. Fakat sadece bununla kalmıyor. Çekirdekleri çıkartılıp içine bademler, cevizler dolduruluyor, çikolataya bandırılıyor ve türlü yemeklerin, keklerin içerisine giriyor. Pekmezi ve şurubu da yüzyıllardır yapılıyor. Bugün hatırası kendinden aziz hurmanın kullanıldığı birkaç tarif paylaşmak istiyorum. Hurmanın birbirinden farklı lezzetlerde birçok çeşidi var. Hepimiz damak tadımıza ve bütçemize en uygun olanı seçiyoruz. Elbette, hurma satın alırken boykot markalara ve “Kudüs” adıyla satılan sahte hurmalara itibar etmemeyi de hatırlatmak istiyorum. Sağlıklı, huzurlu bir ramazan dileyerek tariflerime geçiyorum. Allah dualarınızı ve ibadetlerinizi kabul etsin.