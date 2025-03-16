Ramazan sofralarının baş tacı hurma

Ramazan sofralarının bereketli yiyeceklerinden biri olan hurma hem sağlık hem de manevi açıdan büyük öneme sahiptir. İçerdiği vitamin ve minerallerle vücudu beslerken, sindirim sistemi için de faydalıdır. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Meryem’e hurma dallarını çekmesi emredilirken, tarihi açıdan da önemli bir yer tutar. Efendimiz (sav), hurmayı farklı şekillerde tüketmiş, hatta Medine’de savunma sırasında, Fahrettin Paşa ve askerlerinin besin kaynağı olarak kullanılmıştır. Bugün hurma, iftar sofralarını süslemekle kalmaz, pekmezi, şurubu yapılır, tatlılar ve yemeklerde de yer alır.
Bu yıl ramazan sofralarının klasik tatlarından bahsediyorum. Ve bu bahiste, “orucu açmak” dendiğinde hepimizin aklına gelen hurmayı anmamak olmazdı. Kur-an’da Hz. Meryem’e dallarını kendine çekmesi buyrulan hurma, tek başına birçok besin ögesini barındırdığı için sağlıklı bir yiyecek olarak bilinir. İçerisinde mineral ve vitaminler kadar bol bulunan lifler de sindirim sistemine oldukça faydalıdır. Hurma bahsi açıldığında sıklıkla aklıma gelen Hz. Ali’nin hastayken yaş hurma yediği anlatıyı burada anmadan edemeyeceğim. Efendimiz (sav) O’na (ra) hastayken yaş hurma yememesini öğütlemiştir. Demek ki, her zaman tek başına karın doyurmaya sağlıklı bir biçimde yarayan hurmanın da dikkatle yenmesinde birtakım faydalar vardır.
Efendimiz (sav) hurmayı arpa ekmeğiyle yemiş ve övmüştür
Hurma, her hac dönüşünde hacıların getirdikleri arasındadır ki bu, doğrudan Hicaz bölgesi ile ruhsal bir bağ kurduğumuz ve bu bağı da bir yiyecek ve bir içecekle sembolleştirdiğimiz anlamındadır. Bir zemzem hacdan gelir, bir hurma. Ve ikisi de mübarek topraklardan hediyedir mana dünyamıza. Efendimiz (sav) hurmayı kâh tek başına, kâh salatalık, kavun veya tereyağı ile, kâh arpa ekmeğiyle yemiş ve övmüştür. Tarihimizde bir başka yeri de Medine müdafaası sırasında hurmayla ve hatta hurma çekirdeklerinden yapılan ekmekle Efendimiz’in (sav) aziz hatırasını savunan Fahrettin Paşa ve askerlerinin yiyeceği olmasından gelir. Bütün kuşatma boyunca Fahrettin Paşa ve askerleri hurmayla kuvvet bulmuştur. Hurma bugün hâlâ iftar sofralarının olmazsa olmazı. Fakat sadece bununla kalmıyor. Çekirdekleri çıkartılıp içine bademler, cevizler dolduruluyor, çikolataya bandırılıyor ve türlü yemeklerin, keklerin içerisine giriyor. Pekmezi ve şurubu da yüzyıllardır yapılıyor. Bugün hatırası kendinden aziz hurmanın kullanıldığı birkaç tarif paylaşmak istiyorum. Hurmanın birbirinden farklı lezzetlerde birçok çeşidi var. Hepimiz damak tadımıza ve bütçemize en uygun olanı seçiyoruz. Elbette, hurma satın alırken boykot markalara ve “Kudüs” adıyla satılan sahte hurmalara itibar etmemeyi de hatırlatmak istiyorum. Sağlıklı, huzurlu bir ramazan dileyerek tariflerime geçiyorum. Allah dualarınızı ve ibadetlerinizi kabul etsin.
Hurmalı cevizli toplar
- 2 su bardağı hurma (çekirdekleri çıkarılmış)
- 1 su bardağı ceviz içi
- 1/2 su bardağı hindistan cevizi
- 1 çay kaşığı tarçın
Hurmaları yıkayıp 10 dakika bekletelim ve püre haline getirelim. Cevizleri iri parçalar halinde doğrayalım. Tüm malzemeleri karıştırıp küçük toplar halinde yuvarlayalım. Hindistan cevizine bulayarak servise alalım. Afiyet olsun.
Tajin (Hurmalı et yahnisi)
- 500 g. kuzu eti
- 1 kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 çay bardağı hurma (çekirdekleri çıkarılmış)
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı zencefil
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı tarçın
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Soğan ve sarımsağı ince ince doğrayalım ve zeytinyağında kavuralım. Kuzu etini ekleyip renk alana kadar pişirelim. Baharatları ilave edip karıştıralım. Üzerini geçecek kadar su ekleyip kısık ateşte et yumuşayana kadar pişirelim. Son 10 dakikada hurmaları ekleyip, hurmalar yumuşayınca ocaktan alalım. Afiyet olsun.
Khajur ımli ki chutney (Hurma ve demirhindi sosu)
- 1 su bardağı hurma (çekirdekleri çıkarılmış)
- 1/2 su bardağı demirhindi püresi
- 1 çay kaşığı kırmızı biber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1/2 çay kaşığı tuz
Hurmaları sıcak suda 10 dakika bekletip püre haline getirelim. Demirhindi püresini hurma püresiyle karıştıralım. Tüm baharatları ve tuzu ekleyip karıştıralım. Kıvam alana kadar ılık su ekleyelim. Yemeklerle ve sıcak pide ile servise alalım. Afiyet olsun.