Filistin halkının dayanıklılığına hayran kaldım

Bundan birkaç yıl önce içlerinde benim de olduğum on dokuz kişinin katkısıyla “Direniş Pusulası: Kudüs” isimli bir kitap çıkardık. Her yazarın Filistin’e dair farklı konular hakkında yazılar yazarak katkı verdiği kitapta, benim konum Filistinliler’in yıllarca devam eden savaş ortamında psikolojik sağlıklarını nasıl korudukları üzerineydi. Bu konuya çalışırken en çok yararlandığım kaynak, 2015 yılında Finlandiyalı Sağlık Bilimleri Doktoru ve Psikoterapist Mikko Hakkinen’in yazdığı “Psychosocial Coping in Prolonged Conflict (Uzamış Çatışma Durumunda Psikososyal Başa Çıkma)” başlıklı doktora teziydi. 150 sayfalık tezde Filistinlilerin yaşadıkları tüm zulme karşın yaşam sevinçlerini nasıl korudukları üzerine on ayrı başlık inceleniyor. Bunlar arasında Mizah, Umut, Dini İnanç, Filistin Fikri, Olaylara Bakış Açısını Değiştirmek, Aile ve Topluluk Hissi gibi maddeler bulunuyordu. Mikko Hakkinen ile doktora tezi üzerinden Filistin’i konuştuk.