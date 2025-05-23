Efeler Yolu Ultra Trail İzmir'de koşulacak

İzmir İktisat Kongresi Binası'nda etkinliğe ilişkin düzenlenen basın toplantısına İzmir Valisi Süleyman Elban, Efeler Yolu Direktörü Prof. Dr. Özgür Özkaya ve organizasyonun direktörü Koray Bozunoğulları katıldı.





Vali Elban, uzun zamandır Efeler Yolu ile ilgili çalışma yürüttüklerini, rotada sportif bir etkinlik düzenleneceği için heyecanlı olduklarını dile getirdi.





Efeler Yolu'nun tarihsel ve kültürel değerine dikkati çeken Elban, "15 Mayıs 1919'da İzmir'in düşman işgaline uğramasının ardından, Efeler'in Küçük Menderes Havzası çevresindeki dağlarda verdiği mücadele, bugün bize milli bir rota kazandırdı" diye konuştu.





Elban, hafta sonu düzenlenecek Ultra Trail yarışının, rotanın uluslararası tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.





Birgi'den başlayıp yine Birgi'de tamamlanacak etkinliğe 6 ülkeden 256 sporcunun katılacağını anlatan Süleyman Elban, "80, 50, 30, 15 ve 5 kilometrelik etaplarımız olacak. Çocuklara özel parkur ve çeşitli etkinliklerimiz olacak. Pazar günü de ödül törenimiz gerçekleştirilecek. Gastronomi, bisiklet, foto safari gibi birçok etkinlikle rotayı hakkıyla tanıtmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.





"Her etabın sonunda bir köy var"





Efeler Yolu Direktörü Prof. Dr. Özgür Özkaya ise rota üzerinde yürütülen çalışmalara değinerek, güzergahın 2015 yılından bu yana geliştirildiğini ifade etti.





Efeler Yolu'nun Bornova Nif Dağı'ndan başlayarak Meryem Ana'ya kadar uzandığını belirten Özkaya, şunları kaydetti:





"Efeler Yolu Kemalpaşa, Bayındır, Ödenmiş, Kiraz ve Beydağ dağlarından geçerek tamamlanan çok etaplı bir kültür rotasıdır. Rota, yürüyerek 28-40 gün arasında tamamlanabiliyor. Kırsal kalkınmayı destekleyerek, köylerden göçe engel olmak, tarım ve hayvancılığı turizm yoluyla desteklemek, köyleri yeniden canlandırmak, yıllar içinde kaybolan gelenekleri yaşatmak amaçları taşıyor. Her etabın bir köyde sonlanması, yürüyenlerin kültürel deneyimi yaşamasını sağlıyor. Köylerdeki mühürlü pasaport uygulaması sayesinde yürüyüşçüler, tamamladıkları her etabı belgeleyebiliyor. 28 mührü toplayan ve bunu yürüyerek başardığını ispat edenler, Selçuk'ta altın mühürle ödüllendiriliyor."













"Dünya standartlarında bir parkur"





Organizasyonun direktörü Koray Bozunoğulları da yarışın teknik detaylarına ilişkin bilgi vererek, parkurun patika koşusu açısından zorlu fakat cazip bir doğaya sahip olduğunu söyledi.





Etkinliğin ilk kez düzenlenmesine rağmen yurt dışı ve yurt içinden çok ilgi gördüğünü belirten Bozunoğulları, "80 kilometrelik parkur sabah 04.00'te, 50 kilometrelik parkur 07.00'de, 30 kilometrelik ve diğerleri 10.00'da başlayacak. Koşu, toplamda 18 saatlik süreyle sınırlı olacak. Hem yurt dışından hem yurt içinden patika koşusunda mücadele eden amatör sporcular katılacak" diye konuştu.





Kültür yolu rotalarının alternatif turizmde yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Bozunoğulları, hedeflerinin Efeler Yolu Kültür Rotası'nı, sportif bir etkinlikle dünya çapında duyurmak ve her yıl düzenli bir etkinlik haline getirmek olduğunu sözlerine ekledi.











