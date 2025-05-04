Turkuaz mayo Hollandalının: TUR 2025'in şampiyonu Wout Poels

Türkiye’nin “ProSeries” kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyaca ünlü profesyonel takım ve sporcunun katılımıyla tamamlandı. Antalya’da 27 Nisan’da start alan dev organizasyon, 4 Mayıs’ta koşulan Çeşme-İzmir etabıyla sona erdi. TUR 2025'in sekizinci ve son etabı olan 108,7 kilometrelik Çeşme-İzmir parkurunda zafer 2 saat 23 dakika 26 saniyelik derecesiyle XDS Astana takımından Matteo Malucelli'nin oldu. 8 etap üzerinden planlanan turun yalnızca 7’si tamamlanabildi. Beşinci gün koşulması beklenen Marmaris-Aydın etabı, hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmişti.

Kraliçe etapta atak, genelde zafer

Bisiklet tutkunlarının ilgiyle takip ettiği TUR 2025’in kaderi, 4. gün koşulan Marmaris-Akyaka (Kıran) Kraliçe Etabı ile belirlendi. Zorlu tırmanışların yer aldığı bu etapta finiş çizgisini ilk geçen 37 yaşındaki Wout Poels, liderlik koltuğuna oturdu. Tecrübeli bisikletçi, toplamda 23 saat 44 dakika 52 saniyelik derecesiyle turu zirvede tamamladı. Hollandalı bisikletçi bu zaferiyle sadece turkuaz mayonun değil, en iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayonun da sahibi oldu.

Genel klasmanda ilk üç

Poels’in ardından genel klasmanda Ekvadorlu Harold Martin Lopez (XDS Astana) ikinci, Kolombiyalı Guillermo Juan Martinez (Picnic PostNL) ise üçüncü sırada yer aldı.

Son etapta Malucelli rüzgârı

Turun sekizinci ve son etabı olan Çeşme-İzmir parkurunu, XDS Astana'dan Matteo Malucelli kazandı. 108,7 kilometrelik etabı 2 saat 23 dakika 26 saniyede tamamlayan İtalyan sprinter, zafere uzanan isim oldu.

Mayolar sahiplerini buldu

TUR 2025’te turkuaz ve kırmızı mayoları toplayan Wout Poels, turun yıldızı olurken; diğer kategorilerde de kıyasıya mücadele yaşandı.

Yeşil mayo (En iyi sprinter): Giovanni Lonardi – Polti Visitmalta

Beyaz mayo (Türkiye Güzellikleri Prim lideri): Willem Jakobus Smit – China Glory

Takım Şampiyonu: Caja Rural

Genel takım sıralamasında İspanyol temsilcisi Caja Rural Seguros RGA, istikrarlı performansıyla birinciliği elde etti.







