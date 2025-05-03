Selçuk-Çeşme Etabı rüzgâr gibi geçti: TUR 2025’in 7. gününde zafer Elia Viviani’nin

144,2 kilometrelik zorlu parkuru Lotto takımından Elia Viviani zaferle tamamlarken, Ege kıyılarında verilen taktik savaş, hem ekran başındaki izleyicileri hem de parkur kenarında yarış heyecanına tanıklık eden binlerce sporseveri adeta büyüledi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, aynı anda 190 ülkede canlı izlendi

Efes’ten Çeşme’ye efsane etap

Yarış, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti’nden saat 11.00’de başladı. Nötral start sonrası peloton, Ahmetbeyli, Özdere, Gümüldür, Ürkmez ve Seferihisar üzerinden ilerleyerek İzmir’in tarih ve doğa harikası kıyı şeridini kat etti.

73,8. kilometredeki ilk sprint kapısında sprinterler yeşil forma için amansız bir mücadele verirken, 99,2. kilometredeki Türkiye Güzellikleri Sprint Kapısı beyaz formaya aday sporcuların atağına sahne oldu. 117,8. kilometredeki İçmeler Yokuşu ise 273 metrelik yüksekliğiyle yarışın kaderini değiştirdi. 3 saat 22 dakika 4 saniye süren yarışı Lotto takımından Elia Viviani kazandı. 90'ıncı pro galibiyetini elde eden Viviani, takımı Lotto'ya 85 gün sonra etap kazandırdı. Yarışta ikinciliği Uno-X Mobility'den Alexander Kristoff, üçüncülüğü ise Wagner Bazin WB'den Davide Perisco elde etti.

TUR 2025'te final zamanı

60'ıncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda büyük final ise yarın (4 Mayıs Pazar) günü koşulacak. Saat 10.45’te Çeşme Kalesi’nden start alacak TUR 2025’in son etabı, 108,7 km’lik görkemli parkuruyla İzmir Bostanlı İskelesi’nde sona erecek.

Bisikletçiler; Alaçatı, Urla, Güzelbahçe ve Karşıyaka'yı geçerek hem spor hem de doğa şöleni yaşatacak. İki tırmanış ve iki sprint barındıran etabın sonunda turkuaz mayonun sahibi belli olacak.











